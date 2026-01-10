Ovaj evropski grad je najpoželjnija svjetska destinacija za kupovinu nekretnina: Ostavio iza sebe Dubai i Monako

Ova destinacija je zauzela prvo mjesto na listi gradova sa najatraktivnijim luksuznim nekretninama u 2025.

Izvor: F de Jesus/Shutterstock

Španija je ponovo u centru globalne pažnje, ali ovog puta ne zbog mode, gastronomije ili noćnog života.

Najnoviji Barnes Global Property Handbook 2025 jasno poručuje: srce tržišta luksuznih nekretnina danas kuca u Madridu. Diskretno, elegantno i samouvjereno, španska prestonica preuzela je prvo mjesto, ostavivši iza sebe adrese poput Dubaija, Majamija ili Monaka.

Madrid je u ovogodišnjem izvještaju skočio čak tri pozicije i iznenadio tržište savršenim balansom između poslovnih prilika i kvaliteta života. Upravo ta kombinacija, snažna međunarodna poslovna scena, visok nivo bezbjednosti, prijatna klima i izuzetno razvijena infrastruktura, pozicionirala je grad kao novu "safe haven" destinaciju za globalnu elitu.

Dodajte tome bogatu kulturnu ponudu, vrhunsku gastronomiju i kosmopolitski duh, i dobijate grad koji ne osvaja glasno, već dugoročno, piše Luxlife.

Kada je riječ o adresama koje diktiraju prestiž, fokus je jasno definisan. Salamanca, Justicia, Chamberí, Chamartín i Cortes važe za najpoželjnije kvartove, gdje cijene dostižu i do 13.000 evra po kvadratnom metru. Posebno se izdvaja Cortes, koji je u samo godinu dana zabeležio rast vrijednosti od impresivnih 30 odsto - brojka koja dovoljno govori o potražnji i investicionom potencijalu.

Iza Madrida, ali ovog puta u sjenci, našli su se Dubai i Majami, dok slijede Monako, Milano i Pariz. Prvih deset zatvaraju Njujork, London, Rim i američki Austin, koji se sve češće pojavljuje na mapi luksuznih ulaganja. Zanimljivo, nijedan grad iz regiona nije se našao na listi, što dodatno naglašava dominaciju zapadnoevropskih metropola.

Godina 2025. jasno pokazuje da Evropa ne samo da drži korak sa "mlađim" tržištima, već ih u sofisticiranosti, stabilnosti i dugoročnoj vrijednosti, suvereno nadmašuje. A Madrid? On ne želi titulu najglasnijeg grada luksuza. Dovoljno mu je da bude - najpoželjniji.

