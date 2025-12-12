logo
Stotine uginulih roda: Vlasti Madrida potvrdile slučajeve ptičijeg gripa

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Španske vlasti otkrile su četiri slučaja ptičijeg gripa kod divljih ptica u regiji Madrida, gdje su šumari pronašli stotine uginulih roda u proteklih nekoliko sedmica.

"Za sada nije pogođena nijedna komercijalna peradarska farma i ne postoji ozbiljan rizik za ljude", saopšteno je iz regionalne vlade Madrida.

Ističu da se uklanjaju uginule ptice uz biosigurnosne mjere kako bi se spriječilo dalje širenje virusa.

Vlasti vjeruju da virus prenose rode, ptice selice koje dolaze iz sjeverne Evrope.

Iz Evropske agencije za bezbjednost hrane navode da su u posljednje vrijeme u 29 zemalja zabilježeni slučajevi izbijanja ptičje gripe kod divljih ptica.

"Na osnovu toga kako se epidemija ponaša u Španiji i širom Evrope, ne postoji ozbiljan rizik za ljudsko zdravlje, jer nisu zabilježeni slučajevi prijenosa na ljude", izjavio je šef šumarskih operacija u Madridu Miguel Igueras Ortega za Rojters.

Visoko patogeni ptičiji grip doveo je do usmrćivanja stotina miliona uzgojenih ptica širom svijeta posljednjih godina, poremetivši snabdijevanje hrane i povećavši cijene.

Slučajevi kod ljudi i dalje su rijetki.

Tagovi

Madrid ptičiji grip ptice rode

