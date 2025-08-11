Jedna od najvećih kolonija roda na Balkanu se nalazi u Novom Sadu: Izbrojano više od 60 gnijezda

Prvi parovi roda su na jednom nedovršenom objektu uočeni još 2014. godine, dok od tada njihova populacija konstantno raste.

Za Novi Sad se već više od decenije može reći da je evropska prijestonica roda, budući da se tamo nalazi jedna od najvećih kolonija ovih ptica. Rode su nastanjene u urbanom ambijentu, pa je tako nedavno prebrojano 61 gnezdo, čime je postavljen novi rekord!

Jedan takav "gradić" nalazi se na dobro poznatom mjestu - na nedovršenom objektu na Klisi, a uz sam auto-put.

Kako iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije podsjećaju, prvi parovi roda su tamo uočeni još 2014. godine, dok od tada njihova populacija konstantno raste. Prvi rekord je pak oboren 2023. godine kada su izbrojana 53 gnezda.

Superćelijske oluje tokom jula 2023. doprinele su blagom padu broja jedinki, ali nakon dvije godine, situacija na terenu je takva da ih nikad nije bilo više.

Kristina Milošević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pojasnila je za RTS da se rode gnezde upravo na tim stubovima jer su visoki oko 20 metara, a osim što su masivni, izuzetno su stabilni.

"Prekoputa je divlja deponija, što je za njih odličan izvor hrane i materijala potrebnog za gnijezdo", dodaje Miloševićeva i napominje da u blizini ima i kanala koji ovo mesto čine superepicentrom za rode.

Smatra se da je ovo jedna od najvećih kolonija na Balkanu. U Evropi je druga po redu. Rode su ogromni borci. Sele se krajem avgusta, početkom septembra. Prelaze put dug 12.000 kilometara da bi došle u podsaharski dio Afrike.

Kako zaključuje, rode su generalno za prirodu važne i smatraju se čistačima. Hrane se skoro svime, od malih riba do ptičjih jaja, a odlične su i u uklanjanju glodara, što je značajno za poljoprivredu. Takođe, ne treba zaboraviti ni da su strogo zaštićena vrsta.

