Energetski zastoj: Sjeverna Makedonija proglasila kriznu situaciju zbog nedostatka mazuta

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Vlada Sjeverne Makedonije proglasila je danas kriznu situaciju u snabdijevanju električnom energijom zbog nemogućnosti nabavke mazuta za proizvodnju struje.

Elektro mreža Izvor: Shutterstock

Krizna situacija će trajati sedam dana, a odluka o njenom proglašenju usvojena je na prijedlog Upravnog odbora za koordinaciju i upravljanje sistemom za upravljanje krizama.

"Ova odluka proizilazi iz nemogućnosti nabavke mazuta koji je neophodan za proizvodnju, a obavezne rezerve derivata nafte biće ustupljene bez naknade", saopšteno je iz Vlade Sjeverne Makedonije.

Državna kompanija za proizvodnju struje "Elektrane Sjeverne Makedonije" u obavezi je da Vladi i Ministarstvu finansija dostavi izvještaj o trošenju derivata.

Sjeverna Makedonija

