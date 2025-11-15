logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hiljade ljudi u crnini traži pravdu: Kočani ne zaboravljaju 63 života ugašena u požaru

Hiljade ljudi u crnini traži pravdu: Kočani ne zaboravljaju 63 života ugašena u požaru

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Više hiljada ljudi izašlo je na ulice Skoplja zahtijevajući pravdu za žrtve požara u noćnom klubu u Kočanima uoči suđenja vlasniku tog objekta i drugim licima sljedeće sedmice.

Protest u Skoplju zbog požara u noćnom klubu Izvor: Robert ATANASOVSKI / AFP / Profimedia

U požaru 16. marta i stampedu koji je uslijedio poginulo je 63 ljudi, većinom mlađih osoba, a povrijeđeno je više od 200 lica.

Požar je izazvan pirotehničkim plamenom koji je zahvatio krov prepunog kluba "Puls" u istočnom gradu Kočani.

Demonstranti, uključujući rođake žrtava, bili su obučeni u crno i marširali su do Krivičnog suda u Skoplju, noseći transparente sa fotografijama svojih voljenih.

Roditelji krive korupciju i pohlepu za smrt svoje djece, prenio je AP.

Vlasti su saopštile da su u klubu utvrđeni brojni i ozbiljni bezbjednosni prekršaji i da je radio sa pogrešnom licencom.

"Svjesni smo da će put do pravde biti dug i težak, ispunjen otporom i izopačenim namjerama. Spremni smo da se zajedno suprotstavimo najvećem zlu, korupciji koja je odnijela živote naše djece", objavili su roditelji u video-poruci.

Tužilaštvo je podiglo optužnice protiv 34 osobe, među kojima su vlasnik kluba, čuvari i bivši gradonačelnici Kočana, kao i predstavnici tri pravna lica, uključujući firmu za obezbjeđenje i više kompanija vlasnika kluba.

Oni su optuženi za teška krivična djela protiv javne bezbjednosti. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sjeverna Makedonija protesti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ