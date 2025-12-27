Dok se jedni nadaju, drugi strahuju od krize i poskupljenja: Kako Bugari dočekuju 1. januar i prelezak na evro?

Bugarska od 1. januara uvodi evro, ali mišljenja građana su podijeljena po ovom pitanju: jedni vide olakšanje u plaćanju i bolju povezanost sa Evropom, dok drugi strahuju od inflacije, rasta troškova i gubitka kontrole nad nacionalnom ekonomijom.

Bugarska će od 1. januara 2026. godine zvanično uvesti evro, ali građani su podijeljeni oko toga da li je to za njih dobro ili ne.

Novinari lista Politico su razgovarali sa bugarskim građanima o njihovim strahovima i nadama dok se opraštaju od nacionalne valute, lijeva. Evo i šta su oni rekli:

Anton Teofilov, 73, prodavac iz Pernika, navodi da podržava ovaj potez jer olakšava plaćanja i putovanja u EU.

"Zajednička valuta je dobra za ekonomiju i narod. Nema više zamjene novca kada idete u Grčku ili bilo gdje drugde. Potrebna je samo bolja edukacija ljudi i političara o promjenama", kaže Anton.

Petja Spasova, 55, ortoped iz Sofije, pak, izražava zabrninutost.

"Brine me trenutak u kojem ulazimo u evrozonu. Politika i ekonomija su nestabilni, a mi ćemo dijeliti dugove cijelog kontinenta. Već sada osnovne cijene rastu, a građani sa manjim primanjima će biti pogođeni najviše. Strahujem da ćemo ponovo doživjeti krizu kao devedesetih", navodi Spasova.

Svetoslav Boninski, 53, vozač iz Gabrova Ne želim da Bugarska ide putem Grčke ili Hrvatske, gdje su cijene i inflacija naglo skočile. Mi još uvijek dobro funkcionišemo sa lijevom. Vlada mora da pripremi zemlju prije nego što uvede evro, a trenutno nije spremna", navodi Boninski.

Natali Ilieva, 20, studentkinja iz Pernika ovaj momenat vidi kao korak napred.

"Olakšaće nam putovanja i trgovinu. Problem može biti početni period prilagođavanja, ali lev je već vezan za evro, tako da neće biti dramatičnih promjena. Država treba da prati cijene i spreči zloupotrebe", smatra ova studentkinja.

Jana Tankovska, 47, umjetnica iz Sofije kaže da ekonomski gledano, "evrozona je nestabilna, a mi se priključujemo u rizičnom trenutku. Moguće su turbulencije i veći troškovi života, a država ne štiti dovoljno građane", zaključila je Tankovska.

Katarina Nikolić i Metodi Metodiev, preduzetnici iz Sofije smatraju da za male biznise promjena neće biti velika ako prelazak bude pravilno vođen.

"Evro donosi povjerenje investitora i olakšava poslovanje sa EU. Stariji ljudi će možda trebati dodatnu podršku, ali veći dio populacije će se prilagoditi", smatraju Katarina i Metodi.

Bugarska ulazi u evrozonu sa različitim osjećanjima i stavovima građana tim povodom.

Dok jedni vide priliku za ekonomsku stabilnost i bolju povezanost sa Evropom, drugi strahuju od inflacije, povećanja troškova života i gubitka kontrole nad nacionalnom ekonomijom.

