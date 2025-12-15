logo
Nove evro kovanice stižu 1. januara 2026. godine! Poznato je kako će izgledati, na njima će se naći ćirilica (FOTO)

Autor Nikolina Damjanić Izvor Eupravozato
Evrozona će se ponovo proširiti 1. januara 2026. godine. Bugarska će uvesti evro i bilo joj je dozvoljeno da doprinese sopstvenim dizajnom novčića.

Evro u bugarskoj od 1 januara Izvor: Shuttershtock

Bugarska će uvesti evro 1. januara 2026. godine, postajući 21. zemlja EU koja se pridružila zajedničkoj valuti. Kao i svaka zemlja članica, Bugarska je mogla da podnese nove dizajne za poleđine svojih evra i centi. Oni će biti uvedeni u evropski opticaj u januaru, izvještavaju njemački mediji.

Ovako izgledaju nove evro kovanice

Kovanica od 2 evra sadrži portret Svetog Pajsija Hilendarskog, ključne ličnosti bugarskog nacionalnog preporoda i autora djela "Istorija slavjanobolgarskaja" (Slovensko-bugarska istorija). Dizajn uključuje godinu izdavanja, natpis "Bʺ̱LGARIÂ" (naziv zemlje na bugarskom) i reč "EVRO" ("EVRO") na ćirilici, saopštila je Evropska centralna banka.

Natpis "BOŽE PAZI Bʺ̱LGARIÂ" ("BOŽE ČUVAJ BUGARSKU") je napisan dva puta, i normalno i obrnuto, oko ivice novčića.

Na novčiću od 1 evra je prikazan Ivan Rilski, zaštitnik Bugarske i osnivač Rilskog manastira. Prikazan je kako drži krst i svitak. Dizajn uključuje godinu izdavanja, natpis "Bʺ̱LGARIÂ" (naziv države na bugarskom) i reč "EVRO" ("EVRO") na ćirilici.

Na novčiću od 50 centi nalazi se reljefni prikaz Mađarskog konjanika, kamenog rezbarenja iz 8. veka i mjesta svjetske baštine UNESKO-a. Konjanik je okrenut udesno i probada lava – moćan simbol iz prošlosti Bugarske. Dizajn takođe uključuje godinu izdavanja, natpis "Bʺ̱LGARIÂ" (naziv države na bugarskom) i reč "STOTINKI" ("CENT") na ćirilici.

Novčić od 20 centi sadrži reljefni prikaz Mađarskog konjanika – kamenog rezbarenja iz 8. veka i mjesta svjetske baštine UNESKO-a. Konjanik okrenut udesno probada lava – moćan simbol iz prošlosti Bugarske. Dizajn takođe uključuje godinu izdavanja, natpis "Bʺ̱LGARIÂ" (naziv zemlje na bugarskom) i reč "STOTINKI" ("CENT") na ćirilici.

Kako će izgledati nove kovanice evra pogledajte ovdje.

Isti prikaz nalazi se i na novčanicama od 10 centi, 5 centi, 2 centa i 1 centa.

Sve zemlje EU u evrozoni mogu da biraju dizajn specifičan za zemlju za svoje kovanice nakon pristupanja monetarnoj uniji. Pored toga, postoje komemorativne kovanice, svaka zemlja može da izabere dva dizajna za njih svake godine.

Uzgred, evro novčanice imaju jedinstvene dizajne preko nacionalnih granica. Obično prikazuju mapu Evrope na jednoj strani, dok druga strana prikazuje vrata ili prozore u različitim arhitektonskim stilovima.

Nisu sve zemlje EU usvojile evro. Od 27 zemalja članica EU, šest je zadržalo svoje valute: Poljska, Danska, Rumunija, Švedska, Češka i Mađarska.

(EUpravo zato/Poslovni)

