Ljuboslav Penev ponovo ima rak: Jedan od najboljih napadača s Balkana u teškom stanju

Loše vijesti stižu iz Bugarske, gdje jedan od najboljih napadača s Balkana Ljuboslav Penev ponovo ima rak.

Izvor: Šulová Kateřina / ČTK / Profimedia

Slavni bugarski fudbaler Ljuboslav Penev (59) nalazi se u teškom zdravstvenom stanju. Prema informacijama koje stižu iz komšijske Bugarske, njemu je dijagnostikovan rak bubrega i zbog toga se trenutno nalazi na liječenju u Njemačkoj u jednoj onkološkoj klinici.

Organizam slavnog fudbalera je iscrpljen, drastično je smršao u prethodnom periodu i zato ljekari za sada ne mogu da primijene hemioterapiju, dok je porodica počela da prikuplja novac za liječenje preko humanitarnih akcija.

"Danas se jedna od najvećih bugarskih legendi bori za svoj život. Ljuboslav Penev dao nam je pobjede, ponos i snagu - sada mu mi moramo dati nadu. Molimo vas, stanimo rame uz rame i pružimo ruku čovjeku koji nikada nije prestao davati sve za našu zemlju Bugarsku", poručili su iz njegove porodice.

Ovo nije prvi put da se bori sa najtežom bolešću

Ljuboslav Penev već je jednom imao rak i pobijedio ga. Bilo je to u proljeće 1994. godine kada mu je dijagnostikovan rak testisa i zbog toga je propustio Svjetsko prvenstvo u SAD, kada je Bugarska napravila istorijski uspjeh i igrala polufinale.

Pobijedio je najtežu bolest i vratio se potom na teren u dresu Valensije, pa Atletiko Madrida, Kompostele, Selte, a zatim je karijeru polako priveo kraju u Bugarskoj - gdje je sve i počelo u CSKA iz Sofije. Kao reprezentativac Bugarske odigrao je 62 utakmice i postigao je 14 golova, a važio je za jednog od najboljih balkanskih napadača devedesetih.

Bio je i selektor Bugarske, dok je radio u velikom broju bugarskih klubova, između ostalog "svoj" CSKA iz Sofije vodio je u čak četiri navrata.