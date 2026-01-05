Sahranjen Vladimir Lukić

Nekadašnji predsjednik Vlade Republike Srpske Vladimir Lukić sahranjen je danas na banjalučkom groblju Sveti Pantelija.

Izvor: UNIBL

Prethodno je održana komemoracija na kojoj je, u ime Vlade Srpske, potpredsjednik Vlade Anđelka Kuzmić, u obraćanju pristunima, istakla da će Lukićevo ime ostati upisano u istoriju Republike Srpske.

"Dao je važan doprinos razvoju Republike i njenih institucija, a u životu i radu pokazivao je ozbiljnost i spremnost da uzme teret odgovornosti", navela je Kuzmićeva.

Ona je dodala da je Lukić bio jedna od značajnih ličnosti akademske zajednice u Srpskoj, u kojoj je svojim znanjem i radom ostavio dubok trag.

Predsjednik Udruženja "Jasenovac - Donja Gradina" Saša Aćić, govoreći o bogatoj biografiji profesora Lukića, rekao je da je ovaj naučnik i humanista cijelog života neumorno radio i stvarao, te duboko poštovao svoj narod.

Podsjetivši da je Lukić bio član srpske delegacije na pregovorima u Dejtonu, Aćić je naglasio i da posebno mjesto u Lukićevom radu ima i osnovanje ovog udruženja, kao i uloga u izradi Deklaracije o genocidu u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj /NDH/ nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu.

Dekan banjalučkog Arhitetkonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Saša Čvoro govorio je o Lukićevom angažmanu na polju visokog obrazovanja i značaju koji je imao u formiranju ovog fakulteta i njegove brige za mladi kadar iz ove struke.

Komemoraciji je prisustvovala vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić.

Prisutni su se upisali u knjigu žalost koja je bila otvorena pred komemorativni skup.

Prvi dekan Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci profesor emeritus Vladimir Lukić preminuo je 2. januara u Banjaluci u 92. godini.

Lukić je rođen 2. februara 1933. godine u Donjem Dabru kod Sanskog Mosta.

Diplomirao je geodeziju na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu u Zagrebu 1961, a doktorirao na Građevinskom fakultetu u Sarajevu 1990. godine.

Od 1995. do 1996. godine radio je kao profesor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a potom bio jedan od osnivača Arhitektonsko-građevinskog fakulteta, gdje je obavljao dužnost dekana od 1996. do 2003. godine.

Lukić je obavljao i značajne javne funkcije, i to predsjednika Vlade Republike Srpske, člana Senata, te savjetnika u Privrednoj komori.