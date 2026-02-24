Roditelji pisali predsjedniku Srpske: Traže subvencije za produženi boravak i rad tokom raspusta

Neformalna grupa roditelja uputila je dopis predsjedniku Republike Srpske, Siniši Karanu, sa obrazloženjem problema sa kojim se suočavaju roditelji djece bez obezbjeđenog produženog boravka za svu djecu prve trijade, te problemima sa kojima se suočavaju tokom raspusta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"U dopisu smo jasno ukazali na posljedice koje trenutna situacija ostavlja na djecu i porodice,kao i na potrebu hitnog i sistematskog rješenja tog pitanja kroz uvođenje subvencija i preciznije zakonsko regulisanje oblasti produženog boravka", naveli su roditelji.

Ističu da očekuju njegov brz odgovor, kao i ozbiljno i odgovorno pristupanje ovom problemu koji, kako navode, direktno utiče na prava i funkcionisanje velikog broja djece.

Ova grupa roditelja, nedavno je uputila i dopis svim narodnim poslanicima kako bi ih upoznali sa ozbiljnim problemom nedostatka produženog boravka u osnovnim školama, ali i sa incijativom za uvođenje subvencija za privatne produžene boravke.

Zahtjevi i incijativa odnose se na:

- Uvođenje subvencija za privatne produžene boravke za učenike koji pohađaju škole u kojima produženi boravak nije organizovan ili nije organizovan za sve učenike prve trijade.

- Izmjenu načina rada postojećih produženih boravaka, uključujući prilagođavanje potrebama zaposlenih roditelja (rad i tokom raspusta)

"Smatramo da bi uvođenjem subvencija i izmjenom rada školskih postojećih boravaka bila ojačana ekonomska stabilnost porodica predškolskog i školskog uzrasta, omogućeno zaposlenje oba roditelja, što je od ključnog značaja u savremenim ekonomskim uslovima, te bi bila ostvarena ravnopravnost djece u pristupu produženom boravku na teritoriji Republike Srpske, a tako i ostvaren pozitivan efekat na ekonomiju kroz povećanje radne dostupnosti roditelja i ukupne privredne aktivnosti", naveli su.

Podsjećamo, roditelji ove djece već nekoliko puta su upućivali dopis medijima i nadležnim organima, tražeći rješenje za svoj problem.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske najavilo je u novembru 2025. godine da će kapaciteti produženog boravka u banjalučkim osnovnim školama biti šireni sukcesivno, kako bi svako dijete koje ima potrebu za ovim programom moglo da ga koristi.

Tada su najavili da će produženi boravak biti izgrađen u dvije banjalučke škole. Međutim, prema tvrdnjama roditelja to se još nije desilo.

(Mondo)