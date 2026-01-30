Mirno okupljanje u ponedjeljak: Roditelji u Banjaluci traže subvencije za produžene boravke

Neformalna grupa roditelja djece iz Banjaluke pozvala je na mirno okupljanje zbog, kako navode, višegodišnjeg ignorisanja problema produženih boravaka i izostanka sistemskih rješenja.

Izvor: Ustupljena fotografija

Roditelji zahtijevaju hitno uvođenje subvencija za privatne produžene boravke, kako bi se djeci obezbijedili jednaki uslovi, a roditeljima veća sigurnost i dostojanstvo.

Okupljanje će biti održano u ponedjeljak, 2. februara 2026. godine, sa početkom u 18 časova, kod parka Mladen Stojanović, u blizini teniske arene.

Organizatori su pozvali roditelje, buduće roditelje, bake, dede i sve savjesne građane Republike Srpske da im se pridruže u borbi za bolju budućnost djece i porodica, uz poruku da je vrijeme za odgovornost i konkretne poteze nadležnih institucija.

(Mondo)