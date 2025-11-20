Do kraja dana ili izlaze na ulice: Roditelji traže hitno uvođenje sufinansiranja privatnih boravaka u školama

Roditelji učenika osnovnih škola u Republici Srpskoj najavili su da će se sutra u 12 časova okupiti ispred zgrade resornog ministarstva ukoliko se do kraja dana ne pronađe hitno rješenje za sufinansiranje privatnih produženih boravaka.

Izvor: maroke/Shutterstock

Oni u dopisu medijima tvrde da su primorani da preduzmu naredne korake jer je, kako ističu, na današnjem sastanku u Ministarstvu prosvjete i kulture odbijanjen prijedlog roditelja da se privremeno uvede sufinansiranje privatnih produženih boravaka.

Roditelji naglašavaju da je praksa hitnog sazivanja sjednica u istom danu već viđena, te isto očekuju i sada.

"Ovo je trenutak da institucije pokažu da su djeca zaista prioritet, ne samo deklarativno. Očekujemo da jasno pokažete volju i odgovornost da ovaj problem bude riješen hitno, konkretno i u najboljem interesu djece i porodica", poručili su nezadovoljni roditelji na Svjetski dan djeteta.

Podsjetimo, ministarstvo prosvjete i kulture RS nedavno se oglasilo povodom inicijative koja je zaprimljena pred početak školske godine. Ministar Golubović tvrdi da je u Republici Srpskoj već postignut značajan obuhvat djece produženim boravkom i da se na proširenju kapaciteta aktivno radi.

On je istakao da je još u septembru održan sastanak sa direktorima škola u Banjaluci i predstavnicima roditelja, gdje je dogovoreno da se problem rješava fazno.

Intersantno je pomenuti da je sutra (petak, 21. novembar), Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH, republički praznik i neradni dan u Republici Srpskoj.