Nova školska godina u Srpskoj donijela manji broj prvaka, ali rekordan upis u deficitarna zanimanja

Autor Nikolina Damjanić
0

U svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je počela nova školska 2025/2026. godina.

shutterstock_2146483349.jpg Izvor: Shutterstock

Ukupan broj učenika u osnovnim školama je 81.500, a u srednjim 35.340.

U prvi razred osnovne škole ove godine je upisano 8.650 učenika, što je manje nego prethodne godine kada ih je bilo 8.978.

Kada je riječ o srednjim školama, u prve razrede upisano je 9.278 učenika, što je na istom nivou kao prethodne godine, a ovaj broj se odnosi i na privatne i javne škole.

Najveće interesovanje novi srednjoškolci iskazali su za ekonomiju, pravo i trgovinu, te gimnaziju, mašinstvo, elektrotehniku i zdravstvo.

U deficitarna zanimanja upisano je 650 učenika u 17 zanimanja i 45 škola, što je rekordan broj od kada je Vlada Srpske donijela inicijativu da što veći broj učenika upisuje zanimanje trećeg stepena i one struke koje su potrebne poslovnoj zajednici.

U skladu sa odlukom Vlade, više od 43.000 učenika i ove godine će dobiti besplatne udžbenike.

(Srna/MONDO)

