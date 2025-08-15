U Istočnom Sarajevu počinje grupni rad za unapređenje kvaliteta nastave

Pedagoški zavod Republike Srpske organizovaće u narednom periodu grupni savjetodavno-instruktivni rad kako bi razmijenili informacije o novostima neophodnim za kvalitetno planiranje i programiranje rada u novoj školskoj godini.

Izvor: Fotosr52/Shutterstock

Ove aktivnosti su namijenjene direktorima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola, kao i direktorima i vaspitačima javnih i privatnih predškolskih ustanova Republike Srpske, a usmjerene su na jačanje kompetencija nastavnika.

"Osim toga, ovogodišnji grupno savjetodavno-instruktivni rad ima i specifične ciljeve koji se odnose na kvalitetnu organizaciju rada škola, izazove savremene nastave, organizaciju i realizaciju škole u prirodi, profesionalni razvoj nastavnika i stručne teme za nastavnike pojedinih nastavnih predmeta", navedeno je u saopštenju.

Učesnici će biti u prilici da razmjene iskustva i predstave realizovane aktivosti u vidu primjera dobre prakse u školama.

Početak ovog grupnog rada namijenjenog za direktora planiran je u ponedjeljak, 18. avgusta, Srednjoškolskom centru "28. jun" u Istočnom Novom Sarajevu u 10.00 časova.

(MONDO)