Misteriozna letjelica pronađena u rumunskoj šumi: U toku velika istraga (Foto)

Dron sa padobranom pronađen je u šumi u Rumuniji, blizu opštine Larašti. Policija istražuje njegovo porijeklo, dok za sada nije poznato da li je povezan sa ratom u Ukrajini.

Izvor: Printscreen/observatornews.ro

U rumunskoj šumi, u blizini opštine Larašti u okrugu Arđeš, danas je pronađen dron sa pričvršćenim padobranom. Policija istražuje kome je dron pripadao i kako je dospio na to mjesto, prenosi Europol Union.

Dron su oko 10.40 časova otkrili lokalni lovci, koji su ga zatekli među drvećem i odmah obavijestili nadležne službe. Policija je potom obavijestila nadležne institucije kako bi se sprovela istraga i utvrdilo porijeklo letjelice.

Za sada nije poznato da li je dron povezan sa ratom u Ukrajini. Ono što je sigurno jeste da ga nisu koristili pripadnici vojske sa NATO baze koja se nalazi u tom području, saopštio je Europol.

Prema navodima policije, dron je domaće izrade i na njemu je bio pričvršćen padobran.

Sagovornici iz pravosudnih krugova rekli su za News.ro da je riječ o velikom dronu, raspona oko dva metra. Prema preliminarnim informacijama, letjelica nije civilne namjene.