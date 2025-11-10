Ukrajinski helikopter oborio ruski dron: Objavljen jeziv snimak (Video)

Ukrajinski helikopter oborio je ruski dron tokom borbene misije, prikazano na video snimku objavljenom od strane vojske.
Ukrajinska vojska objavila je video snimak na kojem se vidi kako njihv helikopter Mi-8 obara ruski dron iranske prozivodnje "šahed".
Prema podacima Censor.net, dok su bili u borbenoj misiji, piloti ukrajinskog helikoptera primijetili su kamikaza dron "šahed" u vazduhu i odmah ga oborili, kao što se može vidjeti na snimku.
Ukrainian Mi-8 shoots down russian Shahed kamikaze UAV.
Dron "šahed-136" je često korišćen u rusko-ukrajinskom ratu, posebno iz razloga što koristi jeftin, konvencionalni motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, što mu daje karakterističan glasan zvuk.