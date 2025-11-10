Ukrajinski helikopter oborio ruski dron: Objavljen jeziv snimak (Video)

Ukrajinski helikopter oborio je ruski dron tokom borbene misije, prikazano na video snimku objavljenom od strane vojske.

Izvor: x/printscreen/@nexta_tv

Ukrajinska vojska objavila je video snimak na kojem se vidi kako njihv helikopter Mi-8 obara ruski dron iranske prozivodnje "šahed".

Prema podacima Censor.net, dok su bili u borbenoj misiji, piloti ukrajinskog helikoptera primijetili su kamikaza dron "šahed" u vazduhu i odmah ga oborili, kao što se može vidjeti na snimku.

Ukrainian Mi-8 shoots down russian Shahed kamikaze UAV.pic.twitter.com/pFlUNCTYWy — NEXTA (@nexta_tv)November 10, 2025

Dron "šahed-136" je često korišćen u rusko-ukrajinskom ratu, posebno iz razloga što koristi jeftin, konvencionalni motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, što mu daje karakterističan glasan zvuk.