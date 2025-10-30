logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ruski dron napao benzinsku pumpu u ukrajinskom gradu, više osoba povrijeđeno (Video)

Ruski dron napao benzinsku pumpu u ukrajinskom gradu, više osoba povrijeđeno (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Ruski dron napao benzinsku pumpu u Sumiju, povrijeđene četiri osobe, uključujući direktora lokalne TV, spasioci uklonili oštećenja i obezbijedili mjesto.

Ruski dron napso benzinsku pumpu u Sumiju Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Ruski napad dronom na ukrajinski grad Sumi povrijedio je najmanje četiri osobe, uključujući i direktora lokalne televizijske stanice, saopštile su lokalne vlasti 30. oktobra.

Rusi su izveli napad Italmas dronom dugog dometa, gađajući benzinsku pumpu, napisao je gradonačelnik Artem Kobzar na Telegramu.

"Spasioci su bili na licu mjesta, pregledali teren, uklonili oštećene objekte i obezbijedili protivpožarnu bezbjednost", saopštila je Služba za vanredne situacije Sumija.

Četiri civila su povrijeđena, uključujući šefa Sumy Channela, Maksima Tkačova.

Prema Institutu za masovne informacije (IMI), Tkačov je u trenutku napada već natočio gorivo u automobil.

"Maksim Tkačov trenutno je u bolnici sa probojnim ranama na nogama. Takođe ima potres mozga", navodi IMI.

Napad dronom pogodio je benzinsku pumpu u Sumiju 30. oktobra, povrijedivši četiri osobe. Spasioci su pregledali teren, uklonili oštećene objekte i obezbedili protivpožarnu bezbjednost. U poslednjim mjesecima Rusija je pojačala napade na benzinske pumpe u područjima blizu fronta. Poslednji napad u Sumiju dogodio se 18. oktobra, kada su povrijeđene dvije osobe, izvestio je guverner Oleh Grigorov.

Tokom noći 30. oktobra Rusija je izvela masovni raketni i dronski napad na energetsku infrastrukturu, usmrtivši tri osobe i povrijedivši najmanje 27. Ruske snage pogodile su više termoelektrana u raznim regionima Ukrajine, saopštila je DTEK, najveća privatna energetska kompanija u Ukrajini.

Rusija redovno napada ukrajinske gradove i kritičnu infrastrukturu dronovima i raketama, dok Moskva nastavlja svoj rat protiv Ukrajine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

dronovi napad Rusija Ukrajina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ