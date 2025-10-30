logo
Putin naredio prekid vatre u Ukrajini: Prekinuta sva borbena dejstva u tri zone

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
0

Putin naredio prekid vatre zbog bezbjednog prolaza stranih novinara.

Putin naredio prekid vatre u Ukrajini Izvor: Shutterstock.com/Gil Corzo/Josef Pliva

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin naredio je privremeni prekid vatre u Krasnoarmejsku, Dimitrovu i Kupjansku zarad bezbjednog prolaza stranih novinara, prenosi "Russia Today". On je izdao naredbu Ministarstvu odbrane da obustavi sva borbena dejstva kako bi se omogućio neometan prolaz stranih novinara.

"Ministarstvo odbrane Ruske Federacije dobilo je naređenje od Vrhovnog komandanta Ruske Federacije da obezbjedi neometan prolaz stranih novinara, uključujući i ukrajinske novinare prilikom njihovog obraćanja komandi Oružanih snaga Ukrajine, radi posjete zonama blokade ukrajinskih snaga u Krasnoarmejsku, Dimitrovu i Kupjansku. Komanda je spremna, po potrebi, da prekine borbene aktivnosti na pet-šest sati u navedenim zonama, kao i da obezbjedi koridore za neometan ulazak i izlazak grupa predstavnika stranih medija", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva odbrane.

Da podsjetimo, sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina je trebalo da se održi prošle ili ove nedjelje u Budimpešti, ali je on otkazan. Nakon toga je Rusija testirala projektil Burevestnik što je razbesnelo američkog predsjednika koji je odmah zaprijetio Rusiji.

