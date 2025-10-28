Lavrov: Rusija spremna na garancije nenapadanja NATO-u i EU

Rusija je spremna da NATO-u i EU pruži garancije o nenapadanju, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ističući da Moskva nema namjeru da napadne nijednu sadašnju članicu, dok kritikuje Zapad zbog odbijanja zajedničkih bezbjednosnih garancija.

Izvor: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN Pool/EPA

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Moskva spremna da zemljama NATO-a i Evropske unije pruži garancije o nenapadanju, ponovivši da Rusija, kako tvrdi, nema namjeru da napadne nijednu od njihovih sadašnjih članica.

"Više puta smo poručili da nismo imali niti imamo namjeru da napadnemo bilo koju sadašnju članicu NATO-a ili EU", rekao je Lavrov na Evroazijskom bezbjednosnom forumu u Minsku.

"Spremni smo da ovaj stav upišemo kao dio budućih bezbjednosnih garancija za ovaj dio Evroazije", dodao je, prema transkriptu koji je objavilo rusko ministarstvo spoljnih poslova.

Kritike Zapadu i poruke o "kolektivnoj bezbjednosti"

Lavrov je prijedlog izneo u govoru u kojem je ponovio uobičajene kritike Moskve zapadnim silama, optužujući ih za odbijanje "istinskih kolektivnih garancija bezbjednosti".

"Smislen dijalog sa čelnicima zemalja EU nije moguć jer oni odbijaju zajedničke garancije bezbjednosti sa Rusijom, a ne samo protiv Rusije", rekao je Lavrov, aludirajući na situaciju nakon mogućeg završetka rata u Ukrajini.

Rat koji je promijenio bezbjednosnu sliku Evrope

Rat u Ukrajini, koji je pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin, temeljno je uzdrmao evropsku bezbjednosnu arhitekturu. Napori međunarodne zajednice da se sukob okonča otvorili su pitanje kako osigurati da Ukrajina u budućnosti bude zaštićena od novih ruskih napada.

Na agendi NATO-a i EU trenutno se nalazi dugoročno vojsko jačanje radi odvraćanja Moskve, dok Rusija paralelno nastavlja da širi i modernizuje svoje oružane snage na način koji, prema ocjenama brojnih stručnjaka, nadilazi potrebe samog rata u Ukrajini.