logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Lavrov: Rusija spremna na garancije nenapadanja NATO-u i EU

Lavrov: Rusija spremna na garancije nenapadanja NATO-u i EU

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Rusija je spremna da NATO-u i EU pruži garancije o nenapadanju, izjavio je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ističući da Moskva nema namjeru da napadne nijednu sadašnju članicu, dok kritikuje Zapad zbog odbijanja zajedničkih bezbjednosnih garancija.

Moskva spremna da zemljama NATO-a i Evropske unije pruži garancije o nenapadanju Izvor: SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN Pool/EPA

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Moskva spremna da zemljama NATO-a i Evropske unije pruži garancije o nenapadanju, ponovivši da Rusija, kako tvrdi, nema namjeru da napadne nijednu od njihovih sadašnjih članica.

"Više puta smo poručili da nismo imali niti imamo namjeru da napadnemo bilo koju sadašnju članicu NATO-a ili EU", rekao je Lavrov na Evroazijskom bezbjednosnom forumu u Minsku.

"Spremni smo da ovaj stav upišemo kao dio budućih bezbjednosnih garancija za ovaj dio Evroazije", dodao je, prema transkriptu koji je objavilo rusko ministarstvo spoljnih poslova.

Kritike Zapadu i poruke o "kolektivnoj bezbjednosti"

Lavrov je prijedlog izneo u govoru u kojem je ponovio uobičajene kritike Moskve zapadnim silama, optužujući ih za odbijanje "istinskih kolektivnih garancija bezbjednosti".

"Smislen dijalog sa čelnicima zemalja EU nije moguć jer oni odbijaju zajedničke garancije bezbjednosti sa Rusijom, a ne samo protiv Rusije", rekao je Lavrov, aludirajući na situaciju nakon mogućeg završetka rata u Ukrajini.

Rat koji je promijenio bezbjednosnu sliku Evrope

Rat u Ukrajini, koji je pokrenuo ruski predsjednik Vladimir Putin, temeljno je uzdrmao evropsku bezbjednosnu arhitekturu. Napori međunarodne zajednice da se sukob okonča otvorili su pitanje kako osigurati da Ukrajina u budućnosti bude zaštićena od novih ruskih napada.

Na agendi NATO-a i EU trenutno se nalazi dugoročno vojsko jačanje radi odvraćanja Moskve, dok Rusija paralelno nastavlja da širi i modernizuje svoje oružane snage na način koji, prema ocjenama brojnih stručnjaka, nadilazi potrebe samog rata u Ukrajini.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sergej Lavrov Rusija NATO EU

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ