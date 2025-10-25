Žestok raketni napad ruskih snaga na Kijev: Ima poginulih, došlo do požara i materijalne štete

Rusija je u noći između 24. i 25. oktobra izvela novi raketni napad na Kijev, gađajući prestonicu balističkim raketama. U napadu je poginula najmanje jedna osoba, a deset je povrijeđeno. Eksplozije su izazvale požare i veliku materijalnu štetu u više dijelova grada.

Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

Rusija je tokom noći 25. oktobra izvela napad na Kijev, ponovo gađajući ukrajinsku prestonicu balističkim raketama.

Eksplozije su se čule u Kijevu nešto pre četiri sata ujutru po lokalnom vremenu, prema izvještajima novinara portala *Kyiv Independent* koji su bili na terenu.

U napadu je poginula najmanje jedna osoba, dok je deset povređeno, saopštio je Timur Tkačenko, načelnik Kijevske gradske vojne administracije.

Napad se dogodio samo nekoliko dana nakon posljednjeg velikog ruskog napada na ukrajinske gradove tokom noći 22. oktobra. Taj raketni i dron napad na energetsku infrastrukturu širom Ukrajine usmrtio je šest osoba, a najmanje 44 ranio.

Rusija je posljednjih nedjelja pojačala napade na energetsku infrastrukturu uoči zime, zbog čega je Ukrajina bila prinuđena da uvede restrikcije u snabdevanju strujom. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko upozorio je 23. oktobra da se grad priprema za, kako je rekao, „najizazovniju zimu od početka ruske invazije u punom obimu“.

Prema podacima ukrajinskog Ratnog vazduhoplovstva, Rusija je 25. oktobra lansirala devet balističkih raketa tipa *Iskander-M* iz oblasti Rostov i Kursk u Rusiji, kao i 62 napadna i mamčeva drona tipa "Šahed".

PVO sistemi Ukrajine oborili su 50 dronova i četiri rakete, ali je 12 dronova i pet raketa pogodilo četiri lokacije.

Nakon napada, Tkačenko je saopštio da je na nekoliko lokacija na levoj obali grada“ izbio požar. "Leva obala" odnosi se na dio Kijeva koji se nalazi istočno od reke Dnjepar.

Gradonačelnik Kličko rekao je da su vatrogasci raspoređeni u okruzima Darnicki i Desnjanski.

Veliki požari prijavljeni su u nestambenim objektima u Desnjanskom i Darnickom okrugu, dok je u Dnjeprovski okrug raketni udar oštetio prozore, vozila i ostavio krater u dvorištu stambene zgrade, naveli su lokalni zvaničnici.

U Dnjeprovskom okrugu oštećen je i jedan vrtić.