Eksplozije i dim: Napad na postrojenje Rosnjefta, rafinerija u plamenu (Video)

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Dim i vatra ponovo su buknuli nad Rjazanjom nakon što su bespilotne letjelice preko noći pogodile najveću rafineriju Rosnjefta.

Ukrajina pogodila rafineriju Rosnjeft Izvor: x/printscreen

Ovo je treći napad na ključni objekat u manje od tri meseca, piše "Kijev Post".

Pavel Malkov, guverner Rjazanjske oblasti, potvrdio je da je požar u jednoj od fabrika izbio zbog pada ostataka ukrajinskih dronova.

"Ostaci su izazvali požar u jednoj fabrici. Prema preliminarnim izvještajima, nema žrtava, a materijalna šteta se procjenjuje", objavio je Malkov na Telegramu. Dodao je da su snage protivvazdušne odbrane navodno uništile 14 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad regiona.

Ruski Telegram kanal Astra izvijestio je da je meta napada bila rafinerija nafte u Rjazanju, najveća fabrika u vlasništvu Rosnjefta. Nakon što su eksplozije odjeknule područjem, snage bezbjednosti blokirale su pristup lokaciji. To je rafinerija sa godišnjim kapacitetom od 13,8 miliona tona koja snabdijeva gorivom Moskovsku oblast i druge oblasti.

rafinerija Rusija Ukrajina Rat u Ukrajini

