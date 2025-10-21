MOL-ova rafinerija eksplodirala, požar guta sve: Jezive scene u Mađarskoj (Video)

Snažna eksplozija i požar potresli su sinoć MOL-ovu rafineriju u mađarskom gradu Sažhalombata. Dim se nadvio nad okolna naselja, ali povrijeđenih nije bilo. Požar je lokalizovan, a uzrok incidenta se još istražuje. Moguće je obustavljanje rada rafinerije.

Izvor: Facebook/Wegera a kommunikátor: Hírek-videók/Printscreen

U MOL-ovoj rafineriji nafte u mađarskom gradu Sažhalombata sinoć je izbio požar, a lokalno stanovništvo prijavilo je i snažnu eksploziju, kao i veliki oblak dima.

Iako je požar lokalizovan, intervencija je trajala do ranih jutarnjih sati, a uzrok nesreće se još uvijek istražuje. U incidentu niko nije povrijeđen, ali prema nezvaničnim informacijama, postoji mogućnost obustave rada cijele rafinerije, piše Index.hu.

Saopštenje iz MOL-a

Oglasio se i gradonačelnik Sažhalombate, Mihaj Vezer, koji je na društvenim mrežama podijelio saopštenje kompanije.

"Ovim putem želimo da Vas obavijestimo da je u ponedjeljak uveče, 20. oktobra 2025. godine, izbio požar u pogonu AV3 rafinerije Dunai MOL-a.

Vatrogasna služba MOL-a odmah je započela intervenciju po prijemu dojave, i u kratkom roku uspjela je da lokalizuje požar, a radovi na terenu su i dalje u toku. Gust dim koji se stvorio tokom gašenja požara bio je vidljiv iz više okolnih naselja.

U požaru niko nije povrijeđen, a okolna naselja nisu bila ugrožena. Zvanične i interne istrage su u toku kako bi se utvrdio uzrok nesreće. MOL čini sve da se bezbjedan rad postrojenja uspostavi u najkraćem mogućem roku", navodi se u saopštenju.

Reakcija službi

Prema najnovijem saopštenju Nacionalne uprave za zaštitu od katastrofa, u pogonu za preradu sirovina došlo je do požara i eksplozije u ponedjeljak kasno uveče.

Prvi su na lice mjesta stigli vatrogasci iz same rafinerije. Slučaj je tretiran najvišim stepenom uzbune, a u pomoć su pozvani profesionalni vatrogasci iz Erda, Terekbalin­ta, Sigece­ntmikloša i Budimpešte.

Na teren su upućeni i mobilna laboratorija za zaštitu od katastrofa, hemijski kontejner, kao i kontejner sa prahom i pjenom. Do jutros požar je stavljen pod kontrolu, ali sanacija je i dalje u toku.

Stanovnici čuli eksploziju

Prema izvještajima iz okoline, nesreći je prethodila snažna eksplozija, nakon koje se nadvio gust dim, a zatim su se oglasile sirene.

"Prije petnaest minuta probudili smo se jer je eksplodirao jedan od Molovih pogona pored nas. Nebo je crveno od plamena", napisao je jedan od mještana za portal Bors.

Incident se dogodio i ranije ove godine

Rafinerija Dunai, koja radi od 1965. godine, jedno je od najvažnijih postrojenja za preradu nafte u Mađarskoj. U okviru kompleksa postoji i sopstvena vatrogasna služba koja prva reaguje u ovakvim situacijama.

Posljednji sličan incident zabilježen je u julu ove godine, kada se iz postrojenja dizao crni dim zbog kvara na tehnološkoj opremi, što je zahtjevalo pojačano spaljivanje gasa.

(Mondo.rs)