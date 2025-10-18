Letovi obustavljeni: Ogroman požar zahvatio aerodrom u Bangladešu

Letovi su privremeno obustavljeni iz bezbjednosnih razloga, dok se požar nije proširio na putnički terminal.

Izvor: X/Breaking Aviation News & Videos/Printscreen

Veliki požar izbio je danas u kargo zoni Međunarodnog aerodroma Hazrat Šahdžalal (HSIA) u Daki, zbog čega su privremeno obustavljeni svi letovi.

Vatrogasne ekipe i pripadnici oružanih snaga Bangladeša zajednički rade na gašenju požara, koji je izbio u dijelu za uvoz robe, piše BSS njuz.

Prema riječima zvaničnika Tahle Bin Jašima iz vatrogasne službe, na terenu je angažovano 30 jedinica, dok se uzrok požara i obim štete još utvrđuju. Za sada nema prijavljenih žrtava.

U gašenju učestvuju pripadnici Ratnog vazduhoplovstva, Mornarice i Civilne zaštite Bangladeša, a izvršni direktor aerodroma, kapetan grupe S.M. Ragib Samad, poručio je da se situacija drži pod kontrolom.

A massive fire breaks out at the cargo terminal of Hazrat Shahjalal International Airport in the Bangladeshi capital Dhaka, prompting a suspension of all flights.



Thirty-six firefighting units are working to douse the flames, Talha Bin Zasim, an officer at the Fire Service and…pic.twitter.com/wJhEQNIl3U — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk)October 18, 2025

Letovi su privremeno obustavljeni iz bezbjednosnih razloga, dok se požar nije proširio na putnički terminal.

Više međunarodnih letova preusmjereno je u Kalkutu, dok su drugi avioni zadržani na pisti.

Prema navodima aerodromskih vlasti, među preusmjerenim letovima su oni kompanija "US-Bangla Airlines", "IndiGo", "Air Arabia" i "Cathay Pacific".

Lokalni saobraćaj takođe je pogođen, pa su pojedini letovi morali da se vrate ili preusmjere na druge aerodrome. Zvaničnici su saopštili da je područje požara ograđeno, a istraga o uzroku je u toku.

Normalan rad aerodroma biće obnovljen nakon što požar bude potpuno ugašen i bezbjednost potvrđena.

(Kurir/MONDO)