Isprobavao novi dron iznad zone zabrane: Hrvatu u Frankfurtu prijeti kazna do deset godina zatvora

Hrvat (41) upravljao dronom iznad aerodroma u Frankfurtu, pa mu je letjelica zaplijenjena, a protiv njega pokrenut postupak.

Izvor: Steven Mohr / imago sportfotodienst / Profimedia

Policija je u petak ujutru postupala u slučaju 41-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog letenja dronom u zoni zabrane iznad frankfurtskog aerodroma. Kako je letjelica odmah zaplijenjena, saobraćaj na najvećem njemačkom aerodromu nije morao biti obustavljen.

On je priveden i ispitan, ali hrvatski konzul u Frankfurtu, Vedran Konjevod, poručio je da nije uhapšen.

Portparol frankfurtske policije za agenciju DPA rekao je da ne postoje dokazi da je osumnjičeni bio povezan sa Rusijom. Muškarac je izjavio da je "samo želio da isproba svoj novonabavljeni dron". Policijski predstavnik je dodao: "Dronovi su danas dostupni kao pijesak u pustinji."

Protiv hrvatskog državljanina se vodi prekršajni postupak, a predviđena novčana kazna može biti izuzetno visoka. U Njemačkoj je let dronovima iznad osjetljivih zona, poput aerodroma, zatvora ili vojnih objekata, strogo zabranjen, a kazne za kršenje tih pravila idu i do 50.000 evra.

Još teža posledica može uslediti ukoliko se dokaže da je let predstavljao opasnu intervenciju u vazdušni saobraćaj, tada počiniocu, prema članu 315 nemačkog Krivičnog zakona, prijeti zatvorska kazna od šest mjeseci do deset godina.

Frankfurtski aerodrom je opremljen naprednim sistemom za detekciju dronova, a slična kršenja često prijavljuju piloti i vozači u okolini. Policija navodi da sve češće privatni dronovi ilegalno prolaze zone zabrane kako bi se snimale zabranjene snimke.

Incident u Frankfurtu za sada nije imao ozbiljne posljedice. Ipak, situacija se razlikovala od one u Minhenu, gdje su letovi u toku dva uzastopna dana privremeno obustavljeni zbog dronova, što je uticalo na hiljade putnika. Zbog tih slučajeva u Njemačkoj se sada intenzivno raspravlja o pojačanoj zaštiti aerodroma od dronova.