Poljaci srušili dron iznad vladine zgrade: Nova drama u vazdušnom prostoru NATO članice

Poljaci srušili dron iznad vladine zgrade: Nova drama u vazdušnom prostoru NATO članice

O neutralisanju letjelice se oglasio premijer Poljske Donald Tusk.

Poljaci srušili dron iznad vladine zgrade Izvor: Mike Mareen/Shutterstock

Poljska Služba državne zaštite (SOP) neutralisala je dron koji je letio iznad osjetljivih vladinih lokacija, uključujući ulicu Parkova i palatu Belveder, objavio je premijer Donald Tusk na X-u, usred pojačanih regionalnih tenzija nakon nedavnog incidenta, javlja Reuters.

"Prije nekoliko trenutaka, Vladina služba bezbjednosti neutralisala je dron koji je djelovao iznad vladine zgrade (ulica Parkova) i Belvedera", napisao je Tusk.

Palata Belveder jedna je od službenih rezidencija poljskog predsjednika.

Privedena su dva bjeloruska državljanina, a policija istražuje okolnosti incidenta, dodao je Tusk.

Do incidenta je došlo u trenutku kada je Poljska bila u pripravnosti nakon što je najmanje 19 ruskih dronova ušlo u poljski vazdušni prostor prošle srijede.

Borbeni avioni NATO saveza potom su prvi put tokom sukoba u Ukrajini oborili ruske ciljeve i izazvali nove strahove u regionu koji je na ivici od kada je Moskva pokrenula svoju invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Tusk je tada upozorio da je taj incident "najbliže što su bili otvorenom sukobu od Drugog svjetskog rata".

(Jutarnji/MONDO)

