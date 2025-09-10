logo
Oglasila se Moskva: "Dronovi ruskog porijekla? Nemate nikakve dokaze"

Autor Uroš Matejić
Otpravnik poslova Rusije u Poljskoj Andrej Ordaš i ambasador Sergej Andrejev danas su izjavili da Poljska nije predstavila dokaze da su oboreni dronovi ruskog porekla, dok evropski zvaničnici tvrde da se radi o namjernom upadu Moskve u poljski vazdušni prostor.

Poljska nije predstavila dokaze da su dronovi oboreni iznad teritorije te zemlje ruskog porekla, izjavio je danas otpravnik poslova Rusije u Poljskoj Andrej Ordaš.

"Smatramo da su optužbe neosnovane. Nisu predstavljeni dokazi da su ovi dronovi ruskog porijekla", rekao je on za RIA Novosti.

Ruski ambasador u Varšavi Sergej Andrejev rekao je da Poljska nikada nije pružila dokaze da je Rusija povrijedila vazdušni prostor te zemlje.

Poljske vlasti su jutros saopštile da su oborile nekoliko ruskih dronova koji su tokom protekle noći upali u poljski vazdušni prostor, a da su pronađeni ostaci jednog u blizini Lublina, dok su evropski zvaničnici naveli da se radi o namjernom ruskom upadu.

