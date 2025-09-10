Poljska vojska oborila ruske dronove!

Poljska vojska oborila je ruske dronove, potvrdio je premijer zemlje članice NATO alijanse.

Izvor: Shutterstock

Poljska vojska saopštila je da je oborila ruske dronove koji su ušli u vazdušni prostor te zemlje, a "CNN" ovaj događaj naziva velikom provokacijom za Evropu.

Poljska vojska oborila je više dronova koji su, u okviru ruskog napada na Ukrajinu, ušli u njen vazdušni prostor.

"U pitanju je čin agresije, koji je predstavljao ozbiljnu opasnost za bezbjednost naših građana", saopšteno je na mreži "X".

Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego. — Donald Tusk (@donaldtusk)September 10, 2025

Premijer Poljske, Donald Tusk, saopštio je da je vojni odgovor u toku povodom "višestrukog narušavanja poljskog vazdušnog prostora", i potvrdio je da je vojska reagovala na primjećene objekte.

Poljska je član NATO alijanse, transatlantskog odbrambenog pakta koji primjenjuje princip da je napad na jednog člana - napad na sve. Građanima oblasti u kojima su dronovi primjećeni savjetovano je da ne napuštaju svoje domove.

Poljska vlada je u konstantnom kontaktu sa NATO komandom, kratko je potvrdio poljski ministar odbrane Vladislav Kosinijak-Kamiš.

(MONDO/CNN)