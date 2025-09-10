logo
Biće pokrenut Član 4 NATO saveza? Poljski predsjednik reagova na ruski napad dronovima 1

Autor Uroš Matejić
Nakon što su ruski dronovi sinoć narušili poljski vazdušni prostor i oboreni od strane poljske vojske, predsjednik Poljske Karol Navrocki potvrdio je da se raspravljalo o pokretanju Člana 4 NATO saveza.

Oglasio se poljski predsednik Karol Navrocki povodom ruskih dronova Izvor: Roni Rekomaa / Sipa Press / Profimedia

Ruski dronovi sinoć su narušili poljski vazdušni prostor, a poljska vojska je reagovala obaranjem više letelica. Premijer Donald Tusk istakao je da je ovo prvi put da su ruski dronovi oboreni iznad teritorije NATO saveznika, naglašavajući ozbiljnost situacije i intenzivne konsultacije sa partnerima iz Alijanse. Poljski predsjednik se takođe oglasio, potvrdivši da nema žrtava i da vlasti prate situaciju, dok traje potraga za ostacima oborenih dronova.

"Operacija u poljskom vazdušnom prostoru završila je nakon noćnog, sveobuhvatnog napada dronovima i njihovog prelaska preko naših granica. Na sastanku u Nacionalnom bezbednosnom birou (BBN) raspravljalo se i o mogućnosti pokretanja člana 4 NATO saveza", izjavio je poljski predsjednik Karol Navrocki.

Taj član predviđa da će se države članice međusobno savjetovati "kad god je, po mišljenju bilo koje od njih, ugrožena teritorijalna cjelovitost, politička nezavisnost ili sigurnost bilo koje od stranaka".

Za razliku od člana 5, koji definiše zajedničku odbranu i obavezu da se napad na jednu članicu smatra napadom na sve, član 4 ne podrazumijeva vojni odgovor, već pokretanje konsultacija unutar Saveza.

Bole

Maskote u odjelima.

