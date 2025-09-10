logo
Avioni NATO-a preplavili zračni prostor Poljske nakon što su oboreni ruski dronovi

Autor mondo.ba
Drama u Poljskoj - članici NATO saveza! Ruski dronovi ušli su u njen vazdušni prostor, a poljska vojska reagovala je obaranjem letjelica i raspoređivanjem oružja.

Oboreni ruski dronovi u Poljskoj Izvor: Flightradar24

Poljaci, koji su članovi NATO saveza, jutros su izvijestili da su gađali i oborili ruske dronove koji su ušli u njihov vazdušni prostor. Poljska vojska je saopštila da su neki dronovi oboreni i da je u toku potraga za lokacijom njihovog pada. Razmjere onoga što se dešava u Poljskoj mogu se videti na nekim snimcima sa terena, kao i na veb-sajtu FlightRadar.

"Oružje je raspoređeno, a službe aktivno rade na lociranju oborenih objekata", saopštila je poljska operativna komanda. Dodali su da je u toku vojna operacija i pozvali stanovnike da ostanu u svojim domovima. Aerodromi su takođe zatvoreni.

"U Poljskoj je sinoć bilo veoma živo - zbog ulaska ruskih dronova u poljski vazdušni prostor podignuti su poljski i saveznički borbeni avioni. U realnom vremenu se mogla pratiti putanja tankera za dopunu goriva, aviona za rano upozoravanje, pa čak i F-35. Bez ikakvih žalbi 'ali neprijatelj će sve vidjeti'!", napisao je vojni analitičar Igor Tabak na Fejsbuku.

(MONDO)

NATO Poljska Rusija dronovi

Zemo

Dronovi su bili ukrajinski.

