"Novinari su izokrenuli moju izjavu o Srbiji": Larkin se pravdao, a Miličić ga gurao pred kamerama

Šejn Larkin pričao je o spornoj izjavi o Srbiji i Kokoškovu dok ga je Miličić gurao. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Turska je još u igri za zlato. Nalazi se na dva koraka do najsjajnijeg odličja pošto je pobijedila Poljsku prilično rutinski (91:77) u četvrtfinalu Eurobasketa. Sada čeka ishod meča Grčke i Litvanije. Pred srpske medije stao je Šejn Larkin.

"Dobra pobjeda, shvatili smo u drugoj četvrtini kako treba da igramo i poslije smo kontrolisali meč i ostvarili trijumf."

Na pitanje koga priželjkuje u narednoj rundi je dao diplomatski odgovor.

"Ne razmišljamo o narednom porotivniku, samo o sebi, moramo da ostanemo mirni. Ne želim sad da kažem biće Grčka, a ono bude Litvanija ili obrnuto."

Miličić ga izgurao dok je davao izjavu

U momentima dok je Larkin pričao sa sprskim medijima sa strane mu je prišao hrvatski stručnjak Igor Miličić, selektor Poljske.

"Ne, ne smijemo da razmišljamo o zlatu. Dobili smo lekciju od Švedske kada smo gledali 'preko' tog rivala. Mogli su da nas iznenade i da nas spriječe da igramo za ono što smo došli. Da bismo imali šansu za zlato moramo da dobijemo naredni meč u polufinalu. Prvo gledamo meč u polufinalu.". Dok je to izgovarao selektor Poljske Igor Miličić mu je prišao i odgurnuo ga, na šta se on samo nasmijao, pa se vratio na mjesto i nastavio.

"Novinari su to izvukli iz konteksta"

Izjava Larkina da je "Švedska više namučila Tursku nego Srbija" izazvala je pravu buru u srpskoj javnosti. Sada je pričao o tome.

"Uvijek se stvari izvuku iz konteksta. Utakmica protiv Srbije je bila sjajna, jedna od najboljih u istoriji Eurobasketa, kako su mi rekli. Protiv sjajnog tima i imaju najboljeg igrača na svijetu. Težak je meč. Nisam mislio to na način na koji su mediji to okrenuli, ali tako je kako je."

O Kokoškovu, Vasi i Srbiji

U Efesu će Larkin od naredne sezone sarađivati sa Igorom Kokoškovim, pa je jedno od pitanja bilo i da li su se čuli.

"Pričam sa njim poslije skoro svake utakmice, imamo sjajnu komunikaciju, uzbuđen sam što ćemo sarađivati. Čuo sam da je čarobnjak za napad i jedva čekam da vidim kako ćemo igrati, uzbuđen sam što ću biti dio tog puta. Poslije meča sa Srbijom mi je samo čestitao i rekao da je srećan zbog mene."

Svjestan je i on dobro da je pobjeda protiv Srbije u grupi i to što je turski tim tako obezbijedio prvo mjesto donio reprezentaciji lakši put u "kosturu".

"Da, na kraju dana kada pobijediš u grupi igraćeš protiv četvrtoplasiranog iz druge grupe što je tehnički slabiji rival. Pomogli smo sebi pobjedom, Švedska je bila težak rival, ko zna šta bi bilo da smo igrali sa Finskom. Srećan sam što imamo sve pobjede."

Na kraju je upitan i da li se možda čuo sa Vasom Micićem poslije ispadanja Srbije.

"Sigurno je bio ljut. Vidjeli smo se dan prije toga, pričali smo, biće on dobro. Svi pokušavaju da pričaju određene stvari o njemu, ali je on čovjek koji vjeruje u sebe i dugo je u ovoj igri", zaključio je Larkin.

