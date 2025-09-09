"Mogli smo mi da ispadnemo prije Srbije": Sipahi priznao da je Turska došla po zlato na Eurobasket

Kenan Sipahi dao je izjavu na srpskom i priznao da ga je iznenadila eliminacija srpskog tima. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Turska je na dva koraka do zlata. Prošla je u polufinale Eurobasketa pošto je u četvrtfinalu rutinski pobijedila Poljsku. Sve ide po planu, a poslije tog meča je Kenan Sipahi pričao na srpskom sa srpskim medijima.

"Izgledalo je lijepo, nismo dugo bili ovdje. Prije 24 godine? Stvarno? Tad smo bili klinci. Dobro smo igrali, igrali smo bolje nego protiv Švedske. Imamo još dvije utakmice, ako možemo da uđemo u finale, pa do kraja, to nam je šansa sada. Idemo do kraja", rekao je Sipahi.

Javno je priznao da je njihov cilj jasan - zlato.

"Što da ne? Mislimo, ali nećemo da pričamo mnogo. Hajde da dobijemo naredni meč. Tako igramo od početka. Idemo postepeno, to nam je dosta pomoglo"

"Mi smo mogli da ispadnemo prije Srbije"

Na pitanje da li je eliminacija Srbije možda bila opomena za Tursku i druge favorite da moraju da budu oprezni, Kenan je otvoreno i bez ustezanja rekao baš suprotno. Da je Turska mogla da ispadne prva pošto su se mečevi igrali istog dana.

"Mi smo igrali protiv Švedske u podne i zamalo smo izgubili taj meč. Svi igraju košarku. Švedska ili Finska, nije bitno, svi su opasni."

I njega je kao i sve iznenadilo ispadanje Srbije, ali ne toliko i poraz Francuske.

"Iznenadilo nas je. Ne toliko Francuska, jer su oni izgubili od Izraela prije, ali to pokazuje da svima može da se desi. Da smo igrali protiv Finske možda bismo i mi izgubili, ko zna."

"Šengun je među najboljima"

Imao je samo riječi hvale na račun Alperena Šenguna koji je upisao tripl-dabl na ovogodišnjem Eurobasketu.

"Lako je igrati sa njim. Kao da igra... Stvarno je među najboljim igračima ovdje i to hoće da pokaže svaki dan. Dolazi svaki dan, ima koncentraciju da pokaže da je najbolji i to je uspio. Volio bih da uspije do kraja i da bude MVP."

Za kraj je prokomentarisao i to što nema toliko turskih navijača u Rigi.

"Ne znam. Mislim da bi trebalo da bude. Posljednji put smo u polufinalu bili prije 24 godine, nadam se da će biti puna dvorana", zaključio je Sipahi.

