"Sad konačno to možete da napišete": Ataman se smijao u lice novinarima na Eurobasketu

Autor Dragan Šutvić
0

Dobro raspoložen nakon pobjede svog tima, selektor Turske Ergin Ataman smijao se svojim forama o Alperenu Šengunu.

Ergin Ataman o Alperenu Šengunu Izvor: Youtube/FIBA Media/printscreen

Košarkaška reprezentacija Turske prva je obezbijedila plasman u polufinale Eurobasketa 2025, a selektor Ergin Ataman bio je izuzetno raspoložen zbog toga. Na konferenciju za medije stigao je kako bi se šalio sa novinarima, uglavnom oko najboljeg igrača svog tima.

Alperen Šengun ili "Bejbi Jokić" kako ga zovu u SAD napravio je tripl-dabl učinak, što je inspirisalo Ergina Atamana da pričom o njemu počne konferenciju za medije.

"Veoma sam srećan, ali mislim da ste i vi novinari konačno srećni. Alperen Šengun je napravio tripl-dabl. Sad konačno možete da pišete kako je još jedan igra u istoriji Evropskog prvenstva to uradio", rekao je Ataman, a to je možda bilo i provociranje Nikole Jokića koji u karijeri nije ostvario tripl-dabl na Eurobasketu.

"Smatram da je on u ovom trenutku jedan od najboljih kreatora ne samo u Evropi nego na svijetu. Mi koristimo njegove kapacitete u našem sistemu, imamo mnogo uspjeha zbog toga. Mislio sam da je još ranije u toku meča stigao do tripl-dabl učinka", rekao je Ataman na konferenciji za medije.

Najbolji košarkaš Turske Alperen Šengun zabilježio je tripl-dabl na Eurobasketu 225 i postao najmlađi igrač u istoriji koji je to uradio. Takođe, on je tek šesti košarkaš kojem je to pošlo za rukom, a ovo je prvo Evropsko prvenstvo na kojem su dvojica igrača upisala tripl-dabl - ranije je to postigao Luka Dončić.

Alperen Šengun je za 31 minut na parketu ubacio 19 poena, a imao je 12 skokova i 10 asistencija za saigrače. Turska je upisala pobjedu protiv Poljske (91:77), a u polufinalu Evropskog prvenstva igraće protiv Litvanije ili Grčke. Taj meč je na programu u utorak od 20:00.

