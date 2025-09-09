logo
Tripl-dabl Šenguna na Eurobasketu: Turska preko Poljske do polufinala!

Autor Dragan Šutvić
0

Na čelu sa impresivnim Alperenom Šengunom, Turska ušla u polufinale preko Poljske.

Eurobasket 2025 Turska u polufinalu Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Reprezentacija Turske prvi je polufinalista Eurobasketa, jer je bez većih problema pobijedila Poljsku 78:66. U borbi za finale Turska će igrati protiv pobjednika duela Litvanija - Grčka.

Impresivnu partiju u Rigi odigrao je ove srijede najbolji turski igrač Alperen Šengun (23 godine), koji je ostvario tripl-dabl, sa učinkom od 19 poena, 12 skokova i 10 asistencija. Ispisao je istoriju kao najmlađi igrač koji je ostvario takav učinak na Evropskom prvenstvu.

Sa njim na čelu, pobjeda ekipe Ergina Atamana ni u jednom trenutku se nije dovodila u pitanje. U jednom trenutku vodila je 23 poena prednosti, a iako su Poljaci u završnici prišli na jednocifreni zaostatak, trojka Šemuza Hazera na 2:51 minut do kraja vratila je Turcima mirnih "plus 11" i tu je bio kraj.

Malobrojni navijači Turske u slabo ispunjenoj dvorani u Rigi zabrinuli su se u trećoj četvrtini zbog povrede Džedija Osmana, koji je otrčao u svlačionicu uz bolnu grimasu, ali se ipak nedugo potom vratio na klupu, pa na teren i sigurno će biti spreman i za polufinale.

