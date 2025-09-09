"Kako smo pobijedili Srbiju?": Selektor Finske pred kamerama objasnio, tri stvari bile su ključne na Eurobasketu

Selektor Finske Lasi Tuovi objasnio je kako je izbacio Srbiju sa Evropskog prvenstva. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa.

Izvor: Mondo/Nemanja Stanojčić/diebilderwelt / Alamy / Profimedia

Finska se bori za polufinale Eurobasketa. Reprezentacija koja je šokirala Srbiju u osmini finale će u četvrtfinalu igrati protiv Gruzije u sredu (17 časova po lokalnom, 16 po srednjeevropskom). Prije tog meča sa novinarima je pričao selektor Lasi Suovi.

"Situacija je drugačija, sada smo u četvrtfinalu. Oba tima su veoma ponosna na sve što su uradila, zemlje su male, imamo velike snove. Biće to lijepa priča za košarkaški svijet i za navijače svakako", počeo je Tuovi.

Dobro poznaje narednog rivala, susreli su se i u kvalifikacijama.

"Naravno da će to da pomogne. Tim je promijenjen, ali smo izgubili meč u Espu kada je Šengelija dao trojku, tako da znamo šta će raditi ako opet bude slična situacija i dramatična završnica."

"Kako ste pobijedili Srbiju?"

Naglasio je selektor odmah da niko u timu ne razmišlja o meču sa "orlovima" i da je sve to već "arhivirano" i zaboravljeno.

"To je prošlost, bila je to velika stvar zbog načina na koji smo se mentalno pripremili, imali smo slobodan dan. Ne možemo da mislimo o meču koji je prošao. Moramo da napunimo baterije, da budemo mentalno spremni, kao protiv Srbije.

Novinari su ga pitali direktno - kako su uspjeli da pobijede Srbiju?

"Bili smo hrabri, nismo imali strah, rizikovali smo, vjerovali da možemo uz taj timski duh da pobijedimo. Moramo isto da uradimo protiv Gruzija."

"Šta mislite o Džikiću?"

Ako gledamo klupe, imaće okršaj sa još jednim srpskim stručnjakom, poslije Svetislava Pešića to je sada Aleksandar Džikić.

"Ne znam koliko je sada stvar do taktike, već do toga da nađeš samopouzdanje igračima, moraš da iskoristiš njihove slabe strane naravno, siguran sam da će uraditi sve, mi moramo da ih ubrzamo, da se igra što brže, da budemo fizički jaki. Nema tu tajni sa taktičke strane", ističe Tuovi.

Potom je objasnio i koliko cijeni i poštuje Džileta i njegov karakter kada su ga mediji pitali šta misli o njemu.

"Džikić je sjajna osoba. Bio sam u Malagi i upoznao sam ga. Pravi je džentlmen, veoma je pametan. Gruzija igra sa takvim samopuzdanjem, to je nevjerovatno i to je razlog zašto su pobijedili Francusku", zaključio je Tuovi.