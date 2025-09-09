"Omalovažio nas je, samo se okrenuo i otišao": Rimas Kurtinaitis uvrijedio Grke na Eurobasketu

Rimas Kurtinaitis je dosta iznervirao Grke pred četvrfinale Eurobasketa.

Izvor: fiba.basketball

Litvanija se sastaje sa Grčkom od 20 časova u četvrfinalu Eurobasketa, a pred ovaj duel vidjeli smo malo podgrijavanje tenzije od strane selektora Rimasa Kurtinaitisa. Iskusni stručnjak je odbio da priča sa grčkim novinarima i to je Grke naljutilo.

Puni su grčki mediji priča o ovom potezu Kurtinaitisa, koji je dva puta ignorisao grčke medije i razgovarao je samo sa novinarima iz Litvanije.

"Litvanski selektor nije pričao za grčke novinare ni tokom jutarnjeg ni tokom popodnevnog treninga tokom koga je pokazao kompletno omalovažavajuće ponašanje. Pogotovo kada je pošto je završio svoje izjave za Litvance vidio grupu grčkih novinara kako ga čekaju da da izjavu, ali se samo okrenuo i otišao", piše "Sport 24".

Dobili su Grci prognoze pred meč od najveće zvijezde litvanskog tima Jonasa Valančijunasa i nekadašnjeg NBA igrača Linasa Kleize, ali selektor nije htio da priča. Da li mu nije bilo do razgovora ili je ovo neka igrica pred meč, vidjećemo.