Počinje četvrfinale Eurobasketa: Dvije sile sanjaju medalje, a Ponitka da sruši Šenguna

Eurobasket je došao do četvrfinala i sada ćemo gledati duele četiri tima koja sanjaju medalje.

Izvor: Kostas Pikoulas / Zuma Press / Profimedia

Nastavlja se Eurobasket, nažalost bez Srbije. Naš nacionalni tim je ispao u osmini finala drugi put zaredom. Sada nas je izbacila Finska, tako da su se naši momci iako prvi favoriti Eurobasketa, već vratili kući.

Četvrvrfinala počinju već od 16 časova i još osam timova će se boriti za zlato. I dalje imamo u četvrfinalu mečeve sa izrazitim favoritima, ali i one na kojima se očekuje borba do posljednjeg momenta. Utakmice mogu da se gledaju na programu "RTS" i "Arene sport".

16.00 Turska - Poljska

Prvo četvrfinale se igra od 16 časova i Tuci su ovdje favoriti. Alperen Šengun igra sjajno, a tim Ergina Atamana ima dubinu. Džedi Osman je podrška u napadu, a Šejn Larkin je za sada igrao samo kada je bilo potrebno. Igrači poput Hazera i Bone su tu za odbranu, a Turci su uz Nijemce favoriti za zlato.

Poljaci sa druge strane opet igraju strašan Eurobasket. Mateuš Ponitka se opet pretvorio u Kevina Durenta. dok Džordan Lojd pogađa sve što baci na koš. Uz Balcerovskog ispod koša probaće da iznenade rivala.

20.00 Litvanija - Grčka

Dvije košarkaške države boriće se da prekinu dug post. Grci medalju na Eurobasketu nemaju od 2009. godine, a Litvancima je sada tačno deset godina posta. Kod Grka se sve vrti oko Janisa Adetokumba i najbitnije je da kada protivnik skupi odbranu na njemu da ima ko da pogodi.

Sa druge strane Litvanci su ostali bez sjajnog Rokasa Jokubatiisa, ali su uz Valančijunasa neka nova lica sjajna na Eurobasketu. Tubelis i Velička su uz Sirividisa uspjeli da se nametnu, Marek Blažević ima dobru ulogu sa klupe i Litvanci se ne predaju.