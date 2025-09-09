"Luka je izubijan i u modricama": Slovenija strepi, oglasio se Saša Dončić

Slovenački maestro Luka Dončić nije mogao da stoji na nogama posluhe pobhede nad Italijom.

Izvor: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Luka Dončić odigrao je vanserijsku partiju protiv Italijana u osmini finala Eurobasketa i odveo svoj tim u četvrtfinale gdje ih čeka jedan od favorita za osvajanje prvenstva, selekcija Njemačke. As Lejkersa je jedva stajao na nogama na kraju meča u kome je postigao nevjerovatnih 42 poena, uz 10 skokova i jednu asistenciju.

Njegov otac Saša Dončić, koji je inače sportski direktor slovenačke reprezentacije otkrio je u kakvom stanju se nalazi Luka pred novi meč "biti ili ne biti". Uprkos tome što je bio iscrpljen zbog velike minutaže u duelu sa Italijanima, Dončić će biti spreman za Nijemce.

"Lukino stanje je dobro. Ima mnogo udaraca i modrica, ali to je dio igre. Bilo bi čudno da ga ne boli, s obzirom na to da su utakmice praktično svaki drugi dan, da ima tako veliku ulogu i da igra veliku minutažu. Luka je odigrao fenomenalnu utakmicu protiv Italije, baš kao i ostali", rekao je Dončić za slovenačke medije.

Ipak, ne želi da se govori samo o svom sinu, veliki doprinos su dali i ostali slovenački reprezentativci. "Bez pomoći ostale četvorice saigrača na terenu sa njim, Luka vjerovatno ne bi uspio, ili možda bi. U svakom slučaju, mislim da se previše fokusira samo na Luku, ostali igrači su takođe važni", naglasio je Dončić.

Prije svih je istakao Murića i Prepeilča koji su podnijeli veliki teret i biće zanimljivo vidjeti da li će moći da ponove ovakvu partiju protiv realno moćnijeg protivnika.

"Imamo dosta igrača koji mnogo daju, čak i ako se to ne vidi u statistici. Ali istina je da je Luka kapiten, a u svakom timu, kapiten je vođa. Ono što mi se zaista sviđa je to što se u ovoj reprezentaciji svi poštuju i slušaju. I ne samo Luka. Takođe Murić, Prepelić i ostali iskusniji momci, mlađi ih slušaju, i to je pravi način da se preda baklja i obnove generacije", istakao je Dončić.