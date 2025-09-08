logo
Tajm-aut Dončića koji je odveo Sloveniju u četvrtfinale: Psovkama probudio tim i donio pobjedu protiv Italije

Tajm-aut Dončića koji je odveo Sloveniju u četvrtfinale: Psovkama probudio tim i donio pobjedu protiv Italije

Luka Dončić dao je maksimum u meču protiv Italijana, a pobjeda Slovenije i dalje je visila o koncu.

Luka Dončić na tajm-autu psovkama razmrdao ekipu Slovenije Izvor: Screenshot/Twitter/@SloHoopsFan

Luka Dončić "razbudio" je svoju reprezentaciju na tajm-autu u osmini finala Evropskog prvenstva i ispostaviće se bio je to ključan momenat na meču protiv Italijana (84:77). Slovenija je imala prednost od sedam poena u završnici susreta, bila je blizu pobjede, ali je malo nedostajalo da se ona i potvrdi. Međutim, tim je počeo da gubi kontrolu, pa je NBA zvijezda morala da reaguje.

Dončić je šampionski vodio tim, ubacio je 28 poena do poluvremena, a susret završio sa 42. Međutim i pored njegove sjajne partije pobjeda Slovenije visila je u vazduhu. Tim Aleksandra Sekulića imao jer i 16 poena prednosti, ali je ona polako počela da se topi nevjerovatnom serijom Italijana u posljednjoj dionici.

Italijani su stigli na sedam poena zaostatka, pa je Dončić na minutu odmora žestoko reagovao: "Vodimo sedam razlike, smirite se je**no svi! Nervozni ste bez potrebe. Koncentrišite se, ne treba da se je**no svađamo međusobno, igramo protiv njih, a ne jedni protiv drugih. Hajde", izdrao se Dončić na tim.

Slovenija je potpuno posustala u odlučujućoj četvrtini, pred početak posljednjih 10 minuta imali su prednost 72:56, a onda je uslijedila serija Italijana. Nađi je poveo rivala, koji se do 33. minuta našao na 75:65, a onda vezao još jednu nevjerovatnu seriju poslije poena Luke Dončića. Ubacili su Italijani 12 poena i našli se na 78:77, a onda je NBA zvijezda morala dodatno da pogura tim sa linije penala, vezao je Dončić još četiri poena, a onda je Horvat bio precizan za konačni rezultat 84:77.

Luka Dončić Eurobasket 2025 košarka

