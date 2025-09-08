Jabusele izgubio živce, pa frustraciju liječio nad Gruzinom: "Ti si novinar, nisi igrač"

Geršon Jabusele bio je ljut poslije poraza svog tima na Eurobasketu, pa mu je slavlje novinara iz Gruzije zasmetalo.

Reprezentacija Gruzije obezbijedila je neočekivanu pobjedu nad Francuskom (80:70) u osmini finala Eurobasketa. Još jedan favorit je napustio takmičenje i možda su "trikolori" bili u oslabljenom sastavu, ali su i dalje poznata imena vodila ovaj tim. Valjda im je zbog toga poraz još teže pao, a to se moglo primijetiti i poslije meča dok je Geršon Jabusele davao izjavu.

Jabusele je bio vidno nezadovoljan rezultatom koji je njegov tim ostvario, a dodatno ga je iznerviralo i ponašanje gruzijskog novinara. Kapiten Francuske se posle poraza našao u miks-zoni u kojoj je davao izjavu, dok je sa strane novinar iz Gruzije poprilično glasno slavio istorijski uspjeh svog tima. Izazvalo je to reakciju bivšeg igrača Real Madrida koji se okrenuo i rekao: "Hej, hej, razgovaramo ovdje. Ti si novinar, nisi igrač", uzvratio je bijesnim tonom Jabusele.

Guerschon Yabusele to a Georgian journalist who was celebrating the upset over France



“Hey we’re talking here calm down. You’re the journalist not a player.”



(Via@Eurohoopsnet)pic.twitter.com/3Z23xRWgH8 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass)September 7, 2025

U ovom susretu igrač koji nije omiljen navijačima Partizana ubacio je 12 poena, imao je i tri skoka i isto toliko asistencija i bio je drugi najefikasniji igrač u svom timu. Šutirao je Jabusele 40 posto iz igre, dok je izvan linije 6,75 ubacio jednu trojku iz sedam pokušaja što je 14 posto, pa se može reći da je i njegovo veoma loše izdanje koštalo Francusku prolaza u dalju fazu takmičenja.

S druge strane, Gruzija je pružila nevjerovatan otpor i baš kao i Finska došla do iznenađenja na Evropskom prvenstvu. Aleksandar Džikić uradio je odličan posao na ovom reprezentacijom, a uz to Tornike Šengelija zaigrao je kad je bilo najvažnije. Novi igrač Barselone bio je daleko od sjajnog igrača u grupnoj fazi, ali su u osmini finala bio košarkaš koji je napravio razliku i svoj tim odveo pravo u istoriju.

