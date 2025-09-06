UŽIVO, SRBIJA - FINSKA: Micić ponovo cijepa mrežice, "orlovi" vode

21 : 50 Stefan Jović najbolji dodavač Evropskog prvenstva! Stefan Jović dodao je 31 asistenciju u dosadašnjem toku takmičenja i time je postao najbolji dodavač koji ulazi sa klupe.

21 : 45 Statistika Srbija: Petrušev 3, N. Jović 12, Marinković, Vukčević, Dobrić 4, Jokić 15, Micić 6, Gudurić, S. Jović, Avramović 6, Milutinov 2. Finska: Litl 10, Salin, Kamhua 3, Jantunen 11, Valtonen, Medsen, Makhuni, Markanen 16, Murien 2, Gustavson, Sepala.

21 : 40 Najmlađi navijač Srbije ❤️



Anastasija ima 8 meseci i najmlađi je navijač košarkaša Srbije u Rigi večeras!pic.twitter.com/PhdoqvHveu — Arena Sport TV (@arenasport_tv)September 6, 2025

21 : 40 Poluvrijeme, Srbija vodi 48:44 Markanen je bio na liniji penala i pogodio je oba puta. Avramović je potom pokušao da nađe Jokića, ali je loptu poslao predaleko da bi je centar Denvera stigao. Finci su imali nešto više od četiri sekunde do kraja napada, ali nisu poentirali.

21 : 36 20' Jokiiić! 48:42 za Srbiju. Nikola Jokić je pogodio "Sombor shuffle".

21 : 34 20' Velika borba 46:42 za Srbiju. Litl je napravio jak faul nad Dobrićem i zaradio treći faul što je dobro. Prethodno se vodila velika borba pod košem u kojoj su trojica igrača bila oko Milutinova, a Dobrić je došao da pomogne saigraču. Pešić je pozvao minut odmora.

21 : 30 19' Dobrić krade loptu, Micić za tri! 46:42 za Srbiju. Dobrić je bio važan za odbranu Srbije, a onda je lopta stigla do Micića koji je pogodio trojku! Nova trojka za Vasu!

21 : 29 18' Nikola Joviiić! 43:42 za Srbiju. Mladi Jović je pogodio trojku i postao drugi dvocifreni igrač u timu Srbije, ima 12 poena, ispred njega je Jokić sa 13. Izvor: fiba.basketball

21 : 28 18' Neriješeno 40:40 Sudije su napokon videle faul nad Jokićem, jantunen ga je po ko zna koji put agresivno vukao, ali ovog puta je dobio faul, 18 minuta kasnije. Jokić je pogodio sa linije penala i izjednačio.

21 : 27 17' Finska ponovo vodi 38:37 za Finsku. Još jedna u nizu zaista sramnih odluka FIBA sudija u Rigi. Laru Markanen je pogodio sa linije penala zbog tehničke Nikole Jokića, donio nove poene svom timu, onda je i Litl pogodio, pa je Svetislav Pešić pozvao minut odmora.

21 : 22 36' Tehnička za Jokića! 35:34 za Srbiju. Stefan Jović je odigrao izuzetnu odbranu, a onda je na drugoj strani Jokić krenuo na prodor, tražio faul, žalio se sudiji i odmah dobio tehničku!

21 : 22 15' Milutinov na zemlji 35:33 za Srbiju. Povučen je srpski centar za rame, nakon što je skočio za loptu. Jantunen je u istom trenutku vukao Jokića za ruku, pa centri Srbije nisu uspjeli da dođu do poena, ali i pozicije za napad. Žalio se Jokić, ali kod FIBA sudija malo toga ima efekta.

21 : 16 13' Srbija vodi! 30:28 za Srbiju, poslije poena Dobrića i Nikola Jokić je dao koš i srpski tim vodi, a klupa Finske tražila je minut odmora zbog preokreta "orlova".

21 : 15 13' Neriješeno 28:28 Vodila se velika borba ispod koša Srbije nakon promašaja Micića za tri. Lauri Markakan je došao do lopte, ali je ona završila u autu, pa je lopšta za Srbiju. Finac je napustio teren, a za Srbije je Jokić ušao na parket i iz prekida je srpski tim došao do poena. Dobrić je dodao Stefanu Joviću, a onda mu je plej Srbije vratio i novi kapiten Zvezde krenuo je na zakucavanje.

21 : 12 12' Srbija nikako da preokrene 28:26 za Finsku. Salin je pokušao za tri, ali nije uspio. Na drugoj strani Milutinov je pokušao za tri, bio je ispod koša, ali nije uspio da poentira.

21 : 10 U čemu je Finska bolja od Srbije? Finska je mnogo bolja u skoku, imaju 13 skokova, dok Srbija ima sedam. Naravno, lider je Lauri Markanen koji ima već 11 poena, a sledi ga Jantunen sa devet. Takođe, sjajno ih služi šut za tri, pošto su pogodili šest puta iz 11 pokušaja.

21 : 04 9' Srbija smanjuje 25:20 za Finsku. Jantunen je ponovo na terenu, a Markanen je izašao na predah. Avramović je poveo napad, a onda je morao da šutira i pogodio je trojku.

21 : 01 7' Joviiić! 22:17 za Finsku. Avramović je pronašao Petruševa, a on Nikolu Jovića koji je bio u korneru i pogodio je za tri. Na drugoj strani Jokić je fauliran ispod koša Srbije pa će sada otići na liniju penala.

20 : 59 6' Markanen ne zna da stane 20:9 za Finsku. NBA zvezda cijepa mrežicu Srbije, pogodio je za tri i to pod faulom. This might be a long night for Serbia.



Lauri Markkanen is already up to 11 points.#EuroBasketpic.twitter.com/SXsVFenYn0 — FIBA EuroBasket (@EuroBasket)September 6, 2025

20 : 53 4' Nikola Jokić zakucao! 13:5 za Finsku. Nikola Jokić je zakucao i na ovom meču! Ono što ne radi u NBA radi na Evropskom prvenstvu.

20 : 51 3' Jantunen za tri 11:1 za Finsku. Srbija definitivno nije dobro startovala. Jantunen je pogodio dvije trojke.

20 : 49 Finska vodi 5:1 za Finsku. Markanen je zakucao za dodatno vođstvo Finske. Potom je pogodio i sa linije penala.

20 : 49 Petorka Srbije Srbija: Avramović, Petrušev, Gudurić, Jokić, N. Jović

20 : 27 Svi igrači Srbije su na terenu i zagrijavaju se! Na terenu se trenutno zagrijavaju i Tristan Vukčević i Aleksa Avramović koji su bili povrijeđeni. Vukčević je propustio susret protiv Turske, dok se Avramović povrijedio u tom meču.

19 : 42 Rezultati prethodnih mečeva Turska - Švedska 85:79

Nemačka - Portugalija 85:58

Litvanija - Letonija 88:79