"Vodio sam 3 tima u Evroligi, šta me pitate?" Kapiten Gruzije prekinuo novinara, da mu objasni jedno o Džikiću

Donekle neprijatan trenutak na konferenciji za novinare poslije Gruzija - Francuska prekinuo je Tornike Šengelija. Insistirao je da objasni jedno novinaru o svom treneru, Aleksandru Džikiću.

Srpski stručnjak na klupi reprezentacije Gruzije, Aleksandar Džikić (54), oglasio se poslije istorijske pobjede protiv Francuske u osmini finala Eurobasketa. Njegov tim je na čelu sa Tornikeom Šengelijom i Kamarom Boldvinom odveo Gruziju prvi put među osam najboljih u Evropi i to preko jednog od najvećih favorita za osvajanje medalje.

"Upravo čitam roster tima koji smo pobijedili. To je dobar tim. Kada smo izašli na teren, od starta smo bili spremni za ovakvu utakmicu i na kraju smo pobijedili. Čestitke svim mojim igračima, stručnom štabu, Filipu, doktorima i kao što je Toko rekao, svim ljudima koji su došli iz Gruzije da nas podrže. Još smo ovdje. Ljudi govore da smo ovdje slučajno i to je u redu", kazao je Džikić na konferenciji za novinare.

Džikićevi odgovori bili su kratki, a pitanja su se nizala. Prvo je bilo pomalo zbunjujuće, jer ga je novinar na engleskom jeziku pitao da li će mu ova pobjeda donijeti i priznanje u košarkaškom svijetu, "koje je do sada izostajalo", kako je naveo.

"Treneru, da li možete da nam kažete šta ova pobjeda znači vama lično? Imali ste samo kratku epizodu u Evroligi. Možda vam ova velika pobjeda donese priznanje koje vam je možda nedostajalo u karijeri?", bio je upitan Džikić i reagovao je zbunjeno.

"Bio sam u tri evroligaška tima, ne u jednom. Koje je pitanje?", rekao je Srbin, a uskočio Tornike Šengelija, lider Gruzije.

"Znate, on ne voli priznanja. Ako neko prati košarku i poznaje je, zna ko je on. I danas je pokazao. Ako mene pitate, on zaslužuje da bude u Evroligi, ove godine, sljedeće, prošle godine. On je jedan od momaka koji zaslužuju da bude tu i nikad mu ne manjka priznanja u očima onih koji znaju košarku", objasnio je evroligaški as.

Posebna čestitka Filipu Mihajloviću

Sa 3 tima u Evroligi Džikić je u Evroligi vodio Olimpiju iz Ljubljane, Lijetuvos Ritas i Budućnost

U osvrtu na utakmicu, Džikić je rekao da je svjestan činjenice da su mnogi unaprijed otpisali njegov tim.

Dok je Šermadini pričao o tome da je bilo veoma ružan osjećaj doživjeti važan poraz protiv Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu grupne faze, Džikić je želio da posebno naglasi jedno - fizičku spremu svojih igrača.

Na tom mjestu je posebno spomenuo ime svog dugogodišnjeg saradnika Filipa Mihajlovića.

"I dalje sam ponosan jer imam i dalje 12 igrača u rosteru. Čestitam Filipu i saradnicima, super-ponosan sam na to. Ostavimo rezultate po strani".

Razgovarao i sa novinarima iz Srbije

Primajući čestitke i upitan kako se osjeća, Džikić nije želio da previše govori o sebi.

"Hvala, ne znam šta bih ti rekao. Hvala na čestitkama. Tako se osjećam", izjavio je on.

Kako će biti spremiti se za Finsku, "dželata" reprezentacije Srbije?

"Finska je pobijedila Srbiju, znate? Imaju taj način igre sa mnogo šuteva spolja, sa izvanrednim skokom u napadu. Ljudi se bore 40 minuta. Eto, rekao sam ti tri stvari".

Priznao je Džikić i da tokom Eurobasketa nije gledao mečeve drugih timova.

"Nisam se bavio tokom turnira drugim ekipama, pratio sam samo rezultate. Ako hoćeš da mi vjeruješ", kazao je srpski stručnjak.

Gruzija će u osmini finala Eurobasketa igrati protiv Finske 10. septembra. Pobjednik će igrati protiv boljeg iz duela Italija - Slovenija.

