Jokić nije htio da ode sam sa Eurobasketa poslije debakla: "Javnost ovo možda ne zna, evo kakav je on lider"

Jokić nije htio da ode sam sa Eurobasketa poslije debakla: "Javnost ovo možda ne zna, evo kakav je on lider"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Kako Nikola Jokić postupa kada ga najviše boli? Dušan Ristić je otkrio javnosti.

nikola jokic se vratio sa ekipom sa eurobasketa u srbiju Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Reprezentativac Srbije Dušan Ristić bio je član tima na Eurobasketu 2022. i pamti kako se tada ekipa ponašala posle podjednako bolnog poraza kao i ovog vikenda - u osmini finala Evropskog prvenstva. Ovog puta je iznenadni "dželat" orlova Svetislava Pešića bila Finska, tada je bila Italija, a u obje situacije je i najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić bio u sastavu.

Gostujući u podkastu "ALESTO", Ristić se setio kako je Jokić postupio pri odlasku ekipe sa Eurobasketa i htio je da to svi znaju.

"To je jedan detalj koji možda javnost ne zna. Poslije poraza od Italije u Berlinu na Eurobasketu 2022. bilo je jako malo vremena da se rezervišu karte za povratak i nije bilo opcije da igrači putuju biznis klasom, već je trebalo da svi idu ekonomskom. Sjećam se da smo veoma rano čekali u redu, bila je ogromna gužva..."

"Predvodnik tog tima, Nikola Jokić, koji je bio MVP NBA lige prvi put, odlučio je da se vrati zajedno sa timom. I on kao najbolji igrač svijeta u tom trenutku nijednog trenutka se nije požalio, već je sve vrijeme bio sa ekipom poslije tog istorijskog, veoma bolnog poraza. Svih 12 igrača ostalo je zajedno, svi smo ostali zajedno i vratili se istim letom. To je po meni bio znak da to nije bio kraj ove generacije", rekao je Ristić.

Ovog septembra, Srbija je ponovo napustila Eurobasket danima prije odlučujućih bitaka za medalje. I ponovo su "orlovi" na mala vrata otišli sa turnira, na čelu sa Jokićem.

(MONDO)

Nikola Jokić košarka Eurobasket 2025 Srbija

