Dva gola Tabakovića za ubjedljivu pobjedu Borusije! Samo je Kejn ispred reprezentativca BIH!

Borusija prekinula mini-seriju poraza, Haris Tabaković prekinuo golgeterski post i sada je drugi strijelac Bundeslige.
Nakon dva vezana poraza Borusija Menhengladbah uspjela je da spriječi da se neugodna mini-serija pretvori u rezultatsku krizu.
Ekipa iz Menhengladbaha u nedjelju je dočekala davljenika, Augzburg i napunila mu mrežu za ubjedljiv trijumf 4:0.
Veliki doprinos petoj pobjedi Borusije u sezoni dao je reprezentativac BiH Haris Tabaković koji je dva puta zatresao mrežu.
Tabaković je oba gola postigao glavom, a prvi poslije kornera u 36. Minutu za tada već ubjedljivih 3:0.
Nije se reprezentativac BIH zaustavio na tome. Još ljepši gol dao je u 61. minutu, kada je odlično skočio u duelu sa defanzivcem Augzburga i još jednom glavom matirao Dina Damena za 4:0.
Njegovim golovima Borusija je završila posao, do kraja utakmice nismo vidjeli neku ozbiljnu priliku domaćona, dok je Augzburg uspio da pogodi samo prečku u samom finišu utakmice.
Tabaković je danas stigao do učinka od devet golova u sezoni i zajedno sa Denisom Undavom dijeli drugo mjesto na listi strijelaca Bundeslige. Ispred njih je samo Hari Kejn, ali Englez ima daleko bolji učinak – 19 golova, a tome je dodao i tri asistencije.
