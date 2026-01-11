logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dva gola Tabakovića za ubjedljivu pobjedu Borusije! Samo je Kejn ispred reprezentativca BIH!

Dva gola Tabakovića za ubjedljivu pobjedu Borusije! Samo je Kejn ispred reprezentativca BIH!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Borusija prekinula mini-seriju poraza, Haris Tabaković prekinuo golgeterski post i sada je drugi strijelac Bundeslige.

Haris Tabakovića dva gola za ubjedljivu pobjedu Borusije Menhengladbah Izvor: Dennis Ewert/RHR-FOTO / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon dva vezana poraza Borusija Menhengladbah uspjela je da spriječi da se neugodna mini-serija pretvori u rezultatsku krizu.

Ekipa iz Menhengladbaha u nedjelju je dočekala davljenika, Augzburg i napunila mu mrežu za ubjedljiv trijumf 4:0.

Veliki doprinos petoj pobjedi Borusije u sezoni dao je reprezentativac BiH Haris Tabaković koji je dva puta zatresao mrežu.

Tabaković je oba gola postigao glavom, a prvi poslije kornera u 36. Minutu za tada već ubjedljivih 3:0.

Nije se reprezentativac BIH zaustavio na tome. Još ljepši gol dao je u 61. minutu, kada je odlično skočio u duelu sa defanzivcem Augzburga i još jednom glavom matirao Dina Damena za 4:0.

Njegovim golovima Borusija je završila posao, do kraja utakmice nismo vidjeli neku ozbiljnu priliku domaćona, dok je Augzburg uspio da pogodi samo prečku u samom finišu utakmice.

Tabaković je danas stigao do učinka od devet golova u sezoni i zajedno sa Denisom Undavom dijeli drugo mjesto na listi strijelaca Bundeslige. Ispred njih je samo Hari Kejn, ali Englez ima daleko bolji učinak – 19 golova, a tome je dodao i tri asistencije.



Standings provided by Sofascore

Možda će vas zanimati

Tagovi

Borusija Menhengladbah Bundesliga Haris Tabaković

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC