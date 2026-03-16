logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Džajić htio da otjera Vidića iz Zvezde": Isplivala nevjerovatna priča iz svlačionice Marakane

"Džajić htio da otjera Vidića iz Zvezde": Isplivala nevjerovatna priča iz svlačionice Marakane

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Ivan Vukomanović tvrdi da je Dragan Džajić htio da otjera Nemanju Vidića iz Crvene zvezde prije nego što će postati njen najvažniji šraf početkom vijeka.

Ivan Vukomanović tvrdi da je Dragan Džajić htio da otjera Nemanju Vidića

Nemanja Vidić ponikao je u Crvenoj zvezdi i debitovao je za nju u sezoni 2001/02, a nije mu dugo trebalo da postane najvažniji igrač tima, kasnije i da ostvari unosan transfer u Spartak Moskvu, pa Mančester junajted u kome je godinama bio kapiten kod ser Aleksa Fergusona.

Ipak, izgleda da nije imao takvu podršku na početku karijere na "Marakani" pošto sada Ivan Vukomanović, njegov nekadašnji saigrač iz Zvezde, tvrdi da je Dragan Džajić htio da se otarasi Užičanina.

Sve se to dešavalo pred meč sa Omonijom iz Nikozije u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2001. godine, u kojima Vidić nije ni trebalo da počne u sastavu Crvene zvezde.

"Prvu zvaničnu evropsku utakmicu koju je Vidić odigrao za Zvezdu, igrali smo zajedno. Sjećam se, Bunja (Goran Bunjevčević) otišao je u Totenhem. Došli su Vladimir Matijašević, Goran Đukić, a neko nam je na Kipru falio u odbrani. Sjećam se bila je dilema koga da stave, a Omonija je imala nekog Nijemca, Rajnera Raufmana u špicu 195 cm visok tip, 40 golova dao glavom. I Muslin me na treningu pita: 'Šta misliš da stavimo malog (Vidića) da igra s tobom u odbrani? Ti, Matija (Matijašević) i on?' Ja kažem: 'Super, zemljaci smo, znamo se, imamo dobru komunikaciju. Biće to sve u redu.' I tu Džaja (Dragan Džajić) napravi problem: 'Kakav on, gdje on...Neću mu ni ugovor dati...'", prisjetio se Vukomanović za "Glas Srpske".

"I Muslin kaže: 'Džajo pusti, ja sam trener pusti ga s nama šest mjeseci, biće mali najbolji štoper u Evropi...' Džaja je htio da pusti Vidića, da ga otjera iz Zvezde?! Mi odigramo dole 1:1 i Vida je igrao. Tada je ostao s nama i eto dokle je došao", istakao je Vukomanović.

Izvor: MN PRESS - ARHIVA

"Saradnja sa trenerom Muslinom bila je sjajna. Negdje sam se u poslu ugledao na njega. Sa Muslinom sam se upoznao u Monpeljeu. On nikad prije nije radio kao trener u srpskom fudbalu. Kad je došao uveo je nove principe, džentlmenski pristup, nešto na šta nismo navikli. Bio je osvježenje u svakom pogledu. Napravio je čudo, te sezone smo primili samo devet golova. Tukli smo, udarali, bili smo prava ekipa. Poslije prve sezone došao nam je i Nemanja Vidić, njegov pokojni drug Vlada Dimitrijević, ali i ovi klinci iz generacije '84, pa Joca Damjanović. A Muslin je poslije jedne prijateljske utakmice našao Marjana Markovića iz Požarevca. Formirao je dobru grupu igrača, bilo je zadovoljstvo. Imao je vrhunske treninge i sve. Svi za Mukija i u Francuskoj kažu sve najbolje. Pa Zidan kad je dolazio s Realom protiv Partizana htio je da ga vidi. Policija je čuvala "Hajat", Zidan je izašao iz rekao im da puste Muslina da se vide. Muslin ga je bukvalno iz B ekipe prebacio i najviše radio s njim", ispričao je bivši fudbaler Crvene zvezde.

Tagovi

Dragan Džajić FK Crvena zvezda fudbal Nemanja Vidić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC