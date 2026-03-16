"Džajić htio da otjera Vidića iz Zvezde": Isplivala nevjerovatna priča iz svlačionice Marakane

Ivan Vukomanović tvrdi da je Dragan Džajić htio da otjera Nemanju Vidića iz Crvene zvezde prije nego što će postati njen najvažniji šraf početkom vijeka.

Nemanja Vidić ponikao je u Crvenoj zvezdi i debitovao je za nju u sezoni 2001/02, a nije mu dugo trebalo da postane najvažniji igrač tima, kasnije i da ostvari unosan transfer u Spartak Moskvu, pa Mančester junajted u kome je godinama bio kapiten kod ser Aleksa Fergusona.

Ipak, izgleda da nije imao takvu podršku na početku karijere na "Marakani" pošto sada Ivan Vukomanović, njegov nekadašnji saigrač iz Zvezde, tvrdi da je Dragan Džajić htio da se otarasi Užičanina.

Sve se to dešavalo pred meč sa Omonijom iz Nikozije u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2001. godine, u kojima Vidić nije ni trebalo da počne u sastavu Crvene zvezde.

"Prvu zvaničnu evropsku utakmicu koju je Vidić odigrao za Zvezdu, igrali smo zajedno. Sjećam se, Bunja (Goran Bunjevčević) otišao je u Totenhem. Došli su Vladimir Matijašević, Goran Đukić, a neko nam je na Kipru falio u odbrani. Sjećam se bila je dilema koga da stave, a Omonija je imala nekog Nijemca, Rajnera Raufmana u špicu 195 cm visok tip, 40 golova dao glavom. I Muslin me na treningu pita: 'Šta misliš da stavimo malog (Vidića) da igra s tobom u odbrani? Ti, Matija (Matijašević) i on?' Ja kažem: 'Super, zemljaci smo, znamo se, imamo dobru komunikaciju. Biće to sve u redu.' I tu Džaja (Dragan Džajić) napravi problem: 'Kakav on, gdje on...Neću mu ni ugovor dati...'", prisjetio se Vukomanović za "Glas Srpske".

"I Muslin kaže: 'Džajo pusti, ja sam trener pusti ga s nama šest mjeseci, biće mali najbolji štoper u Evropi...' Džaja je htio da pusti Vidića, da ga otjera iz Zvezde?! Mi odigramo dole 1:1 i Vida je igrao. Tada je ostao s nama i eto dokle je došao", istakao je Vukomanović.

"Saradnja sa trenerom Muslinom bila je sjajna. Negdje sam se u poslu ugledao na njega. Sa Muslinom sam se upoznao u Monpeljeu. On nikad prije nije radio kao trener u srpskom fudbalu. Kad je došao uveo je nove principe, džentlmenski pristup, nešto na šta nismo navikli. Bio je osvježenje u svakom pogledu. Napravio je čudo, te sezone smo primili samo devet golova. Tukli smo, udarali, bili smo prava ekipa. Poslije prve sezone došao nam je i Nemanja Vidić, njegov pokojni drug Vlada Dimitrijević, ali i ovi klinci iz generacije '84, pa Joca Damjanović. A Muslin je poslije jedne prijateljske utakmice našao Marjana Markovića iz Požarevca. Formirao je dobru grupu igrača, bilo je zadovoljstvo. Imao je vrhunske treninge i sve. Svi za Mukija i u Francuskoj kažu sve najbolje. Pa Zidan kad je dolazio s Realom protiv Partizana htio je da ga vidi. Policija je čuvala "Hajat", Zidan je izašao iz rekao im da puste Muslina da se vide. Muslin ga je bukvalno iz B ekipe prebacio i najviše radio s njim", ispričao je bivši fudbaler Crvene zvezde.