Srbija ostala bez jednog od najvažnijih fudbalera pred Evropsko prvenstvo

Veljko Milosavljević, talentovani fudbaler, neće igrati na UEFA U-19 EURO zbog povrede. Srbija ostaje bez važnog igrača pred Evropsko prvenstvo.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Talentovani srpski fudbaler Veljko Milosavljević mnogo toga je prošao tokom sezone 2025/26, a nažalost završio ju je ranije nego što je planirao. Zbog povrede Milosavljević neće biti na raspolaganju omladinskoj reprezentaciji Srbije na Evropskom prvenstvu u Velsu ovog ljeta.

"Sezona 2025/26 bila je posebna... Novi klub, novi dom, debitantski nastupi, istorijske brojke, ali i povrede koje su me odvojile od terena", napisao je Milosavljević i osvrnuo se na one loše stvari.

"Nažalost, ovim putem želim da potvrdim da je sezona za mene završena, jer zbog povrede prednje lože neću biti u prilici da nastupim na UEFA U-19 EURO u Velsu. Iskreno, više od svega želio sam da pomognem svom timu da nastavimo da pišemo istoriju, nakon velike borbe i zasluženog plasmana koji smo zajedno izborili", poručio je srpski štoper.

Poručuje svima da se "vidimo uskoro" uz poruku da će biti navijač Srbije na EP u Velsu: "Međutim, iako neću biti u mogućnosti da pomognem na terenu, biću neko ko će definitivno biti njihov najvjerniji i najvatreniji navijač na putu ka evropskom trofeju. Momcima, selektoru i svima u reprezentaciji želim mnogo sreće! Zahvalan sam svom klubu Bornmutu na svim naporima da moj oporavak traje što kraće i svima na porukama podrške.

Evropsko prvenstvo u Velsu igra se od 28. juna, a Srbija će biti u grupi sa Hrvatskom, Italijom i Ukrajinom. U drugoj grupi su Vels, Danska, Njemačka i Španija.

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(MONDO)