Veljko Milosavljević, talentovani fudbaler, neće igrati na UEFA U-19 EURO zbog povrede. Srbija ostaje bez važnog igrača pred Evropsko prvenstvo.
Talentovani srpski fudbaler Veljko Milosavljević mnogo toga je prošao tokom sezone 2025/26, a nažalost završio ju je ranije nego što je planirao. Zbog povrede Milosavljević neće biti na raspolaganju omladinskoj reprezentaciji Srbije na Evropskom prvenstvu u Velsu ovog ljeta.
"Sezona 2025/26 bila je posebna... Novi klub, novi dom, debitantski nastupi, istorijske brojke, ali i povrede koje su me odvojile od terena", napisao je Milosavljević i osvrnuo se na one loše stvari.
Srbija ostala bez jednog od najvažnijih fudbalera pred Evropsko prvenstvo
"Nažalost, ovim putem želim da potvrdim da je sezona za mene završena, jer zbog povrede prednje lože neću biti u prilici da nastupim na UEFA U-19 EURO u Velsu. Iskreno, više od svega želio sam da pomognem svom timu da nastavimo da pišemo istoriju, nakon velike borbe i zasluženog plasmana koji smo zajedno izborili", poručio je srpski štoper.
Poručuje svima da se "vidimo uskoro" uz poruku da će biti navijač Srbije na EP u Velsu: "Međutim, iako neću biti u mogućnosti da pomognem na terenu, biću neko ko će definitivno biti njihov najvjerniji i najvatreniji navijač na putu ka evropskom trofeju. Momcima, selektoru i svima u reprezentaciji želim mnogo sreće! Zahvalan sam svom klubu Bornmutu na svim naporima da moj oporavak traje što kraće i svima na porukama podrške.
Evropsko prvenstvo u Velsu igra se od 28. juna, a Srbija će biti u grupi sa Hrvatskom, Italijom i Ukrajinom. U drugoj grupi su Vels, Danska, Njemačka i Španija.
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(MONDO)