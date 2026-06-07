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Ništa od miliona za Partizan od odlaska Srđana Blagojevića

Ništa od miliona za Partizan od odlaska Srđana Blagojevića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Poznati su detalji prelaska Srđana Blagojevića u ruski Akron.

koliko para dobija partizan za srdjana blagojevica Izvor: MN PRESS

Samo se čeka zvaničan raskid saradnje između Partizana i Srđana Blagojevića koji će završiti svoj treći mandat u Humskoj. Praktično je sve dogovoreno oko njegovom nasljednika, pošto će na klupu crno-bijelih stići legendarni Saša Ilić, ali je ostalo da se utanače uslovi "prodaje" Blagojevića u Rusiju.

Doskorašnji trener Partizana nije mogao da odbije velikodušnu ponudu Akrona, koji će morati da izdvoji određenu sumu novca za njegovu slobodu. Iako se spekulisalo da se radi o obeštećenju od milion evra, klubovi su se našli znatno manjoj cifri.

Kako javlja "Telegraf" crno-bijeli će dobiti fiksnih 150.000 evra obeštećenja za Blagojevića, a mogli da stignu do dodatnih 300.000 kroz razne bonuse, ako Blagojeviću krenu na novom poslu i ostvari zacrtane rezultate.

Srpski trener je ove sezone u dva navrata vodio crno-bijele i bio je jedan od razloga nesuglasica između članova uprave. Peđa Mijatović je bio protiv njegovog povratka, a kako je legendarni as nedavno podnio ostavku, bio je to signal da će Blagojević nastaviti misiju u Humskoj, ipak, ponuda Akrona je sve pokvarila.

Navodno, on će sa Akronom potpisati trogodišnju saradnju i mjesečno će zarađivati oko 35.000 evra bez bonusa, što je skoro duplo više od onog što je zarađivao u Beogradu.

Akron je minule sezone jedva izbjegao ispadanje u drugu ligu Rusije, ali je uspio da "preživi" i završi na 13. mjestu na tabeli ruske Premijer lige.

BONUS VIDEO:

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00:19
Lepa scena na početku derbija: Stanković i Blagojević se srdčano pozdravili
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)

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Tagovi

FK Partizan Srđan Blagojević

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