Poznati su detalji prelaska Srđana Blagojevića u ruski Akron.

Izvor: MN PRESS

Samo se čeka zvaničan raskid saradnje između Partizana i Srđana Blagojevića koji će završiti svoj treći mandat u Humskoj. Praktično je sve dogovoreno oko njegovom nasljednika, pošto će na klupu crno-bijelih stići legendarni Saša Ilić, ali je ostalo da se utanače uslovi "prodaje" Blagojevića u Rusiju.

Doskorašnji trener Partizana nije mogao da odbije velikodušnu ponudu Akrona, koji će morati da izdvoji određenu sumu novca za njegovu slobodu. Iako se spekulisalo da se radi o obeštećenju od milion evra, klubovi su se našli znatno manjoj cifri.

Kako javlja "Telegraf" crno-bijeli će dobiti fiksnih 150.000 evra obeštećenja za Blagojevića, a mogli da stignu do dodatnih 300.000 kroz razne bonuse, ako Blagojeviću krenu na novom poslu i ostvari zacrtane rezultate.

Vidi opis Ništa od miliona za Partizan od odlaska Srđana Blagojevića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Srpski trener je ove sezone u dva navrata vodio crno-bijele i bio je jedan od razloga nesuglasica između članova uprave. Peđa Mijatović je bio protiv njegovog povratka, a kako je legendarni as nedavno podnio ostavku, bio je to signal da će Blagojević nastaviti misiju u Humskoj, ipak, ponuda Akrona je sve pokvarila.

Navodno, on će sa Akronom potpisati trogodišnju saradnju i mjesečno će zarađivati oko 35.000 evra bez bonusa, što je skoro duplo više od onog što je zarađivao u Beogradu.

Akron je minule sezone jedva izbjegao ispadanje u drugu ligu Rusije, ali je uspio da "preživi" i završi na 13. mjestu na tabeli ruske Premijer lige.

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Pogledajte 00:19 Lepa scena na početku derbija: Stanković i Blagojević se srdčano pozdravili Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)