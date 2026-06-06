logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saša Ilić novi trener Partizana!

Saša Ilić novi trener Partizana!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

FK Partizan je odlučio da u narednoj sezoni na klupi bude Saša Ilić, umjesto Srđana Blagojevića koji odlazi u Rusiju.

Saša Ilić novi trener Partizana Izvor: MN PRESS

FK Partizan odlučio je da u narednu sezonu krene sa Sašom Ilićem na klupi, prenosi "Mozzart Sport". Već danima je jasno da Srđan Blagojević neće ostati u Humskoj usljed ponude koju ima iz Rusije, spominjalo se da bi Žarko Lazetić mogao da ga naslijedi, ali je na kraju odlučeno da to bude čuveni kapiten Ilić.

Više puta od kada se penzionisao Ilić se spominjao kao potencijalni trener Partizana, međutim do dogovora nije došlo - čini se sve do sada.

Uskoro opširnije...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Saša Ilić FK Partizan fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC