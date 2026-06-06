Saša Ilić novi trener Partizana!

FK Partizan je odlučio da u narednoj sezoni na klupi bude Saša Ilić, umjesto Srđana Blagojevića koji odlazi u Rusiju.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan odlučio je da u narednu sezonu krene sa Sašom Ilićem na klupi, prenosi "Mozzart Sport". Već danima je jasno da Srđan Blagojević neće ostati u Humskoj usljed ponude koju ima iz Rusije, spominjalo se da bi Žarko Lazetić mogao da ga naslijedi, ali je na kraju odlučeno da to bude čuveni kapiten Ilić.

Više puta od kada se penzionisao Ilić se spominjao kao potencijalni trener Partizana, međutim do dogovora nije došlo - čini se sve do sada.

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