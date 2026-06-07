Prvi čovjek FIBA ekskluzivno za MONDO: "Srbi su pioniri ovog sporta"

Srbija je osvojila šest svetskih zlata u basketu 3x3, a generalni sekretar FIBA Andreas Žaglis smatra da to nije slučajnost. Za MONDO je ekskluzivno govorio u Varšavi o nasleđu koje su srpski basketaši ostavili ovom sportu, ali i o tome šta očekuje od nas u budućnosti.

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Da je Srbija jedna od najvažnijih zemalja u istoriji basketa 3x3 odavno nije tajna. Šest svjetskih titula, olimpijska medalja i generacije igrača koje su mijenjale način na koji se ovaj sport igra dovoljan su dokaz. Upravo zbog toga generalni sekretar FIBA Andreas Žaglis u ekskluzivnom razgovoru za MONDO u Varšavi nije govorio samo o rezultatima, već i o uticaju koji je Srbija ostavila na razvoj basketa 3x3 širom svijeta.

"Srbija nije samo uspješna zemlja u 3x3 košarci - Srbija je bila jedan od pionira ovog sporta i ove discipline", započeo je Žaglis odgovor za MONDO.

"Moram da istaknem da je Srbija tokom relativno kratke istorije 3x3 košarke uspjela da izgradi naslijeđe i tradiciju. Srpski igrači su u velikoj mjeri prenijeli principe i kvalitet tradicionalne košarke u 3x3 format, neprestano uvodeći nove strategije na terenu. Uspjeli su da formiraju timove sa izuzetnom hemijom među igračima i da budu predvodnici ne samo u načinu sastavljanja ekipe, već i u načinu igre."

FIBA je dosad organizovala devet šampionata svijeta, a Srbija je na čak šest bila prvak, nije slučajnost. "Srbija nam je dala svjetske šampione - i to više nego bilo koja druga zemlja do sada. Naravno, očekivanja javnosti prema ovim mladim ljudima uvijek su veoma visoka."

Nikad zadovoljni bronzom

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Koliko su standardi Srbije visoko postavljeni možda najbolje pokazuje detalj kojeg se Žaglis i danas sjeća. Na Olimpijskim igrama u Tokiju Srbija je osvojila bronzanu medalju, ali umjesto slavlja uslijedilo je razočaranje.

"Još se sjećam najtužnijih osvajača bronzane medalje koje sam ikada vidio. Pokušavao sam da im čestitam i da ih ohrabrim u Tokiju, jer je ono što su postigli predstavljalo veličanstven uspjeh. Međutim, oni sami sebi uvijek postavljaju izuzetno visoke standarde. To je važilo za generaciju Dušana Buluta, a važi i za sadašnju generaciju Strahinje Stojačića i njegovih saigrača."

"Moram da kažem, izuzetno cijenim sportski duh koji srpski igrači pokazuju. Zagrljaj između Strahinje Stojačića i Vortija, koji smo vidjeli prije nekoliko sati, odnosno juče, bio je jedna od najsnažnijih slika ove sportske discipline. To je odličan primjer za dječake i djevojčice koji se ugledaju na najveće zvijezde 3x3 košarke - možda čak i na dvojicu od pet najvećih igrača koje je ovaj sport ikada imao."

Gdje je ženska reprezentacija u basketu 3x3?

Dok je muška reprezentacija godinama među najboljima na svijetu, Srbija još nije napravila isti iskorak u ženskoj konkurenciji. Upravo zato Žaglis vjeruje da bi naredni olimpijski ciklus mogao da donese promjene.

"Uz sve to, zaista se radujem daljem razvoju ženske 3x3 košarke. Vjerujem da ćemo, zahvaljujući novom olimpijskom sistemu rangiranja, u kojem će zajednički rezultati muškaraca i žena imati značajnu ulogu, imati priliku da vidimo kako zemlje i savezi posvećuju još više pažnje razvoju ženskih 3x3 reprezentacija."

"Mogu samo da čestitam Košarkaškom savezu Srbije, kao i svim ljudima koji su posvetili svoj rad i energiju razvoju 3x3 košarke u Srbiji. Uvijek nam je dragocjeno da možemo da računamo na njihovo košarkaško znanje, iskustvo i razumijevanje 3x3 igre kako bismo zajedno nastavili da unapređujemo ovu olimpijsku disciplinu", zaključio je Žaglis.

Bonus video:

Pogledajte 00:50 Izlazak basketaša Srbije, tu su i navijači Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO, Tijana Jevtić)