Nakon Pidre još jedan fudbaler Veleža stigao u Sarajevo - Šarić u bordo dresu!

Klub sa Koševa potvrdio transfer još jednog igrača koji je prošle sezone nosio dres Veleža.

Izvor: FK Sarajevo/Facebook

U istom danu kada je objavljen dolazak Selmira Pidre fudbalski klub Sarajevo ozvaničio je transfer još jednog igrača koji je prošle godine nosio dres Veleža.

Na kKoševo je stigao Ivan Šarić, dijete splitskog Hajduka koji je prethodne dvije godine proveo u ekipi mostarskih „rođenih“.

"Fudbalski klub Sarajevo postigao je dogovor sa Ivanom Šarićem, koji će od nove sezone nositi bordo dres. Hrvatski ofanzivac potpisao je ugovor do 31. maja 2028. godine, uz mogućnost produženja saradnje na dodatnu godinu.

Svoju fudbalsku karijeru započeo je u omladinskoj školi HNK Hajduk Split, nakon čega je nastupao za Radomlje i Muru, prije nego što je 2024. godine postao član FK Velež.

Ivane, dobro došao u FK Sarajevo", objavio je klub sa Koševa.