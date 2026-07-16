Oglasio se Zoran Zekić nakon ispadanja Sarajeva: Uradili smo sve što smo mogli, ali za ovaj nivo to nije dovoljno

Trener Sarajeva analizirao je meč u Finskoj, poslije kojeg je njegova ekipa eliminisana iz Evrope.

Izvor: FK Borac

Fudbaleri Sarajeva eliminisani su iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu već na prvoj prepreci.

Izabranici Zorana Zekića imali su gol prednosti u finskom Turkuu protiv domaćeg Intera poslije prvog poluvremena, ali su u nastavku primili dva pogotka i nakon koševskih 1:1 ponovo razočarali svoje navijače.

"Prije svega, čestitam ekipi Intera na pobjedi. Mislim da su u ove dvije utakmice zaslužili ovo, posebno danas. Naravno, mislim da smo u ovom trenutku mi uradili sve što smo mogli, ali to nije dovoljno za ovaj nivo", rekao je hrvatski strateg na konferenciji za novinare, osvrnuvši se na probleme njegovog tima u igri.

"Imali smo problem u međuprostorima, a drugi veliki problem je bismo, kada smo imali loptu, odmah je gubili. Nakon toga smo trčali bez lopte. Imali smo neke prilike, nismo postigli gol, Inter jeste i to je to na kraju, jednostanvo. Interu je u ovom trenutku bilo možda lakše jer su usred prvenstva, a mi smo tek počeli pripreme prije mjesec dana. Imamo još mnogo toga da posložimo, nemamo automatizme koje želimo u oba smjera."

Sarajevo je, imače, samo jednom preskočilo prvu prepreku u Konferencijskoj ligi. Desilo se to 2024. godine, kada je poslije jedanaesteraca eliminisan Aktobe, nakon čega se kao nepremostiva prepreka pokazao Spartak iz Trnave.

Sarajevo je, sa druge strane, zastajalo na prvoj prepreci 2021. godine (Milsami Orhei), potom dvije godine kasnije (Torpedo Kutaisi), zatim prošle godine (Univerzitatea Krajova) i sada.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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